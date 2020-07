Deysi Portuguez

Diversas historias se tejieron sobre la presencia de un perro en los exteriores del Hospital Almenara. Lo cierto es que FiruCo o Lucky, como verdaderamente se llama, tuvo un final feliz al ser entregado a sus dueños, la Unidad Leopardo de la PNP y a su cuidador el capitán David Romero luego de permanecer tres días en las afueras del establecimiento de salud.

Este viernes 10 de julio, el comandante Alzamora llegó hasta el Hospital Almenara para formalizar la entrega de su amigo de cuatro patas. Según contó, el can pertenece a la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, cuya dependencia se ubica solo a cuatro cuadras del hospital. El domingo pasado, Lucky persiguió a una ambulancia que casualmente trasladaba a un agente policial a una diligencia.

Inicialmente, médicos difundieron la historia de que Lucky esperaba a su dueño internado por COVID-19. Foto: Deysi Portuguez / URPI-GLR

Lucky, quien al inicio recibió el apodo del ‘Hachiko peruano’ no esperaba a su dueño con COVID-19 como se pensó, pero felizmente cayó en buenas manos porque el personal de salud del Hospital Almenara se encariñó con el perrito e, incluso, una médica lo llevó a su casa mientras aparecía su dueño. Hoy tuvieron que despedirse del can y no dudaron en sacarse una foto para el recuerdo.

Por ello, solicitaron a los agentes de la Policía que cuiden bien al can para que este no vuelva a perderse.