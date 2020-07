Agentes de la Policía y personal de la Municipalidad de La Molina realizaron acciones de control simultáneas en diez diferentes puntos del distrito e intervinieron a personas que obligaban a trabajar a menores de edad.

En uno de los videos grabados durante el operativo, se observa que un efectivo se acerca a un hombre que se encontraba junto a una niña en la berma central de una vía.

PUEDES VER Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por presunta trata de personas

Cuando el policía le preguntó qué hacía ahí, éste respondió que vendía caramelos y dijo que la infante era su hija, sin embargo, no lo pudo comprobar, por lo que fue intervenido.

Así, se llevaron más verificaciones cuando veían a menores que eran usados para la venta de productos en la vía pública, logrando rescatar a diez de ellos.

“A raíz de la pandemia, estas modalidades, no solo la mendicidad sino la explotación laboral, se han incrementado. Hacemos una investigación más profunda, vamos a encontrar que capaz están pidiendo no porque no tienen qué comer, sino que están lucrando con ese menor, que es un ser humano que lo están haciendo pasar como un producto”, declaró el policía encargado del operativo a Latina Noticias.

PUEDES VER Arequipa: Impulsan campaña virtual para prevenir captación de escolares por redes sociales

Una fiscalizadora de La Molina explicó que antes de la pandemia ya venían haciendo acciones similares, sobretodo en lugares de alta transitabilidad como mercados, supermercados y cruces peatonales, pues allí hay mayor posibilidad de que las personas den dinero a los niños.

“Aparecen este tipo de personas en una situación de indigencia, vendiendo caramelos o simplemente solicitando limosna. Lo más preocupante es que haya niños, en algunos casos asustados, con hambre y frío”, señaló.

Los intervenidos fueron llevados a la comisaría del sector para iniciar las investigaciones por el presunto delito de trata de personas, del cual si se les halla culpables, podrían recibir una pena no menor a veinte años de pena privativa de la libertad.

PUEDES VER Ica: sujeto que intentó explotar sexualmente a niña fue condenado a 27 años de cárcel

El citado medio informó que los menores serán conducidos a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.