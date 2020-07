Crisis por oxígeno y ventiladores en Arequipa

Elmer Mamani

Arequipa

Una larga fila de cilindros verdes para oxígeno se forma cada madrugada en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa. Carmen es dueña de uno. Hace dos días forma cola por su papá Carlos de 69 años que lucha contra el coronavirus en casa. Le practicaron una prueba rápida en una clínica privada y salió positivo. “No puede estar sin el oxígeno. Toda mi familia nos turnamos para que no le falte”, confiesa frente a la sede de Praxair, empresa que abastece de oxígeno medicinal a los principales hospitales de la ciudad.

Esta vez Carmen dejará a Praxair un balón de 6 metros cúbicos (m3) para que lo recarguen y recogerá otro de 10m3. Conseguir las carcasas no es sencillo ni barato. La mujer pagó 3 000 soles por el cilindro grande. El otro fue alquilado por 200 soles y con una garantía de 1500. “Es un abuso, la gente lucra demasiado con la necesidad de las personas”, se queja.

Sonia sacó gastó más dinero por su balón de 10m3, 3600 soles. Ella recogió ayer oxígeno para no dejar morir a su hermano Alberto de 55 años. Él padece neumonía y enfrenta insuficiencia respiratoria en casa. “Tratamos de comprar en otra empresa pero nos dijeron que ya no tenían”, señaló.

Por cada metro cúbico de oxígeno Praxair cobra 14.80 soles. Alberto intentó internarse en el hospital Honorio Delgado ayer, pero le dijeron que debía irse por que no hay espacio

Es por eso que Candy no llevó a ningún hospital a su padre León de 55 años. Él es asegurado y ella acusa que lo contagiaron con el virus mientras lo atendían por una hemorragia gástrica en el hospital Carlos Alberto Seguín. Desde ese día, el 27de junio, no puede respirar. Compró un balón de 6 m3 y les costó 4300 soles. Busca otra carcasa para impedir lo peor. “Para la vida no hay precio”, asevera.

Hay ventiladores pero no monitores

No solo la demanda de oxígeno crece, también la de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para salvar la vida de infectados graves. El Ministerio de Salud (Minsa) entregó en Arequipa 26 ventiladores mecánicos, pero no los monitores para poder utilizarlos. Zulma Anaya, representante del Minsa, negó que los ventiladores estén incompletos pero reconoció que no enviaron los monitores.

“El monitor no es parte del ventilador”, indicó Anaya. Acotó que estarán enviando los monitores en los siguientes días cuando haya el reporte del número que faltan. Sostuvo que están en constante comunicación con la autoridades regionales para proveerles lo que faltara.

De los 26 ventiladores mencionados, según le Cuerpo Médico del Honorio, 17 fueron dispuestos para este hospital, mientras que 4 se encuentran en funcionamiento.

Al cierre de edición el Minsa comunicó que enviará, este fin de semana, 25 monitores de signos vitales a Arequipa.❖

De mil en mil suben contagios

Casi a diario la Gerencia Regional de Salud, reporta casi mil casos. Ayer informó de 935 personas que dieron positivo al coronavirus. La cifra acumulada llegó a 19 924. En tanto ocurrieron 6 decesos. Dejaron de existir un varón internado en el Hospital de Majes y cuatro varones más una mujer en el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. El número de víctimas total es de 467.