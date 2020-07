Por: Jesica León

Luego de 116 días de una lucha que va dejando 11.314 fallecidos, los casos de COVID-19 en el país parecen haber llegado a una meseta. Sin embargo, el descenso no será una meta fácil de lograr.

Epidemiólogos como Ciro Maguiña y Eduardo Gotuzzo señalan que el Perú ha llegado a un punto en el que los casos diarios no representan saltos como antes. Dicen que estamos en una meseta desde hace tres semanas, pese a que hay regiones como Ica, Arequipa, San Martín y Madre de Dios donde los casos van en aumento.

Para Maguiña, la curva no baja con rapidez debido a que la gente está saliendo desde la flexibilización de la cuarentena (mediados de junio). “Si la gente hubiera acatado la cuarentena, hace un mes la meseta hubiera caído, pero debido a que no fue así, el nivel que se alcanzó hace tres semanas todavía se mantiene”, explica.

Hay que precisar que hasta ayer se reportaron 316.448 contagios de COVID-19 a nivel nacional, entre ellos el caso de la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien se halla con licencia médica por 14 días.

Más casos por viajes

Con el reinicio de los viajes interprovinciales desde este miércoles 15 de julio, el riesgo de nuevos brotes se traslada a las regiones de la sierra donde hay menos casos.

Según Maguiña, en el transporte público hay mucha informalidad, hacinamiento y no se respeta el aforo.

"El descenso de la curva depende del comportamiento de la población. Lo que se ha conseguido en estas semanas puede demorar más o puede haber un rebrote, una segunda ola".

En tanto, Gotuzzo refiere que al estar todavía en una meseta existe el riesgo de que la situación retroceda si la gente no cumple con el distanciamiento y el uso de mascarillas. Asimismo, señala que con el transporte interprovincial podría generarse un rebrote si es que los buses hacen paradas en lugares no autorizados y la gente no respeta las medidas de bioseguridad en el interior.

La Sutran informó que con el reinicio de los viajes interprovinciales se hará fiscalización a nivel nacional, pero con mayor incidencia en las siete regiones donde aún se mantiene la cuarentena (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash). Los viajes deberán ser directos y sin escalas.

“En la sierra, lo que está salvando a la población es la restricción en el transporte interprovincial, pero una vez que se abra, lo más probable es que haya un incremento de casos en las zonas más alejadas porque la gente se va a mover”, advierte el epidemiólogo César Munayco, del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.