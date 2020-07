Roban motocicleta a subcampeón de fisicoculturismo cuando llevaba medicinas a su madre enferma

Roy Reátegui, subcampeón de fisicoculturismo, denunció que sufrió el robo de su motocicleta en la puerta del edificio donde vive su madre en el distrito de Jesús María.

Según el atleta, él acudió a la vivienda de su progenitora para llevarle medicamentos, pues se encuentra delicada de salud, y mientras la atendía en el interior de su departamento, unos delincuentes se llevaron su moto lineal.

“El día 9 de julio a las 9.30 de la mañana dejé mi moto cuadrada ahí bajo la supervisión del conserje que me indicó que la estacionara en ese lugar. Bajando del edificio, 40 minutos después, ya no estaba la moto”, indicó.

Asimismo, Reátegui manifestó que con este vehículo acudía a visitar a su madre, llevarle medicamentos y trabajaba para solventar sus gastos, pues debido a la pandemia por el coronavirus se encuentra imposibilitado de retornar a ejercer su disciplina.

“Yo solvento la vida económica de mi madre y es con la moto con la que yo me desenvuelvo laboralmente. Reparto delivery, suplementos ahora que no podemos competir ni entrenar en ningún gimnasio porque no están listos los protocolos, es por ello que yo utilizo mi moto”, reveló el atleta.

Finalmente, el fisicoculturista pidió a la Policía Nacional se realicen las investigaciones del caso y puedan encontrar su motocicleta para que continúe trabajando como lo venía haciendo desde el levantamiento de la cuarentena en el país.

No obstante, recalcó que aún no puede señalar al conserje como culpable porque no tiene pruebas de ello, pero sí tiene dudas, pues al lado de su vehículo se encontraba otra moto lineal, sin embargo, esa no se vio afectada.

