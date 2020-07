Huancayo: mujer denuncia que personal de salud le retiró oxígeno a su madre con COVID-19

En Facebook se ha viralizado la denuncia de una mujer contra personal médico del Hospital Carrión en Huancayo, quienes habrían retirado indiscriminadamente el balón de oxígeno a su madre infectada con la COVID-19.

Según las imágenes difundidas en la red social, se escucha claramente cómo la hija de la paciente pide que se le conecte este elemento vital en el tratamiento para coronavirus a su madre, pero las doctoras se niegan a hacerlo aludiendo que están ocupadas.

“Usted será denunciada. Mi madre no puede estar sin oxígeno, conéctale. Si es para pagar yo le pago ahorita, por favor. Cómo la voy a dejar trabajar si le has desconectado el oxígeno”, vocifera la mujer.

Asimismo, indicó que ella se había encargado de comprar todos los medicamentos que le habían pedido, pero que nada había sido administrado a su progenitora.

“Es un abuso que están haciendo con mi madre. Mi madre no puede estar sin oxígeno, por favor ponle a mi madre el oxígeno. He comprado todos los medicamentos y no le han puesto nada”, se escucha en el video.

Finalmente, un médico entra a la sala de emergencias del nosocomio para tratar de calmar a la mujer y terminar por pedirle a uno de la familiares de la paciente que le coloque el oxígeno.

Cabe resaltar que en dicha región hasta el 10 de julio, se tiene un total de 4.890 personas infectadas con la COVID-19, 198 personas fallecidas y su índice de letalidad es de un 4,05 %.

¿Qué es la COVID-19?

Los coronavirus forman parte de una amplia familia de virus que causan varias afecciones respiratorias, desde simples hasta graves.

