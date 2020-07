Líderes de opinión aplican protocolo para evitar contagio

Por: Alexandra Ampuero y Ernesto Carrasco

Mientras el mundo aún estaba envuelto en la euforia de la llegada del 2020 y todos hacían planes para tan significativo año bisiesto por lo doblemente brillante que suena, pasaban desapercibidas las noticias de que en una localidad china una enfermedad respiratoria contagiaba rápidamente a decenas de personas. De cientos, pronto se llegó a miles y las alarmas resonaron cuando se filtraron evidencias fotográficas de muertos en una calle de Wuhan.

El sistema hospitalario de la localidad colapsó ante un desconocido nuevo coronavirus y esto obligó al Gobierno de China a decretar una cuarentena, que duró poco más de tres meses, y confinamiento obligatorio a todos los habitantes de Wuhan y también a construir un moderno hospital. Era el preludio de lo que ahora es una tragedia sanitaria global, que también afecta a nuestro país, y que su antecedente histórico mundial es la conocida gripe española que dejó más de 40 millones de muertos en dos años (1918-1920).

Actualmente, las agencias de noticias reportan que la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado hasta este último miércoles al menos 545.414 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre pasado.

De acuerdo con la información oficial emitida por los 196 países afectados, desde el comienzo de la epidemia a la fecha, más de 11.906.470 personas han contraído la enfermedad. De ellas, al menos 6.295.700 se recuperaron. De ahí que a falta de vacuna, tratamientos y medicamentos eficaces para frenar el avance del SARS-CoV-2, la prevención es clave para evitar el contagio y estar en grave riesgo.

Conocidos los resultados y recomendaciones globales y nacionales, mediante este informe, varias personalidades nos muestran detalles, en su vida diaria, que bien podemos tener en cuenta para salvar la vida de la familia, amigos y la propia. Ellas son:

-Dra. Pilar Mazzetti, neuróloga y exministra de Salud y del Interior, actualmente se desempeña como jefa del Comando Covid-19, órgano consultivo médico-científico para apoyar al Gobierno central para enfrentar la pandemia.

-Dr. Elmer Huerta, médico especialista en oncología médica y prevención-control de cáncer, medicina interna, y salud pública en epidemiología.

-Ing. Ragi Burhum, científico en Computación y especialista en software geoespacial y autor del estudio estadístico-predictivo acerca de la Covid-19, El martillazo y el huayno.

-Dra. Patricia García, epidemióloga, infectóloga y experta en salud pública. Enseña en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido ministra de Salud del 2016 al 2018 durante el gobierno de PPK. Actualmente integra el comité de expertos Covid-19 en temas de innovación y tecnología. Su apuesta en esta pandemia es por el desarrollo biotecnológico.

-Dr. Edward Málaga, neurobiólogo y exmúsico de Arena Hash. Vivió en Alemania y ahora en el Perú lidera el grupo de científicos que creó una prueba molecular a bajo costo.

Preguntas a los expertos

Dra. Pilar Mazzetti Médica cirujana, jefa del Comando Covid-19.

1. ¿Deja ingresar a algún familiar a su casa? ¿Cómo se reúne o pretende reunirse con ellos en algún momento?

No recibimos visitas ni de amigos ni de familiares, nos comunicamos por teléfono, Zoom y otros medios. Si hay más garantías, quizás en un par de meses, nos reunamos en un campo abierto.

2. Ha pedido productos por internet? ¿Cómo los hace ingresar a su casa?

Mis familiares sí han solicitado productos. Vigilan que se cumplan los protocolos en la entrega. Mi hermana tiene un sistema de spray para ante cualquier cosa estar alerta.

3. ¿Usted o alguien de su familia va al mercado o supermercado? ¿Qué medidas toman?

Mi familia es la que va a al supermercado. Hace unos días fui, me coloqué mascarilla, protector facial y guantes que descarté en una bolsita y en otras llevé los productos no perecibles hasta el otro día y los desinfecté con alcohol en spray. Mi hermana además lava los productos perecibles.

4. ¿Cómo hace para comprar ropa o calzado? ¿Lava la ropa nueva?

No hemos comprado ni ropa ni calzado. No lo haremos hasta en algunos meses. Si fuera el caso, compraría y lo lavaría y, para probármelo, me pondría algo ligero abajo.

5. ¿Mientras realiza una actividad física en la calle usa mascarilla?

No hago actividad física, no tengo tiempo, si ocurriera usaría mascarilla. Para correr, es mejor un sitio lo más alejado para evitar las personas porque el virus puede salir hasta metro y medio o dos. Preferiría rutinas en casa.

6. ¿Qué hace si su hijo no usa la mascarilla o se la quita? / 7. ¿Qué hace si ve a alguien en la calle sin mascarilla?

No tengo hijos, pero si mis sobrinos se quitaran las mascarillas en condiciones no adecuadas, les llamaría severamente la atención y les haría reflexionar sobre su cuidado.

8. ¿Van los amigos o novios (as) de sus hijos a su casa?

No van los amigos de mis sobrinos a la casa, todos toman los cuidados necesarios. Hay que evitar riesgos.

9. ¿Cómo hace los días que ni usted o alguien en su casa desea cocinar?

Efectivamente, solicitamos que nos traigan algo ya preparado. Averiguamos referencias y luego en la puerta vigilamos que cumplan con el protocolo. Más que eso no se puede hacer, en la comida no queda más que confiar en una correcta preparación.

10. ¿Cómo ha implementado el teletrabajo? ¿Algún familiar en su casa sale a trabajar?

A través del Zoom nos reunimos los miembros del Comando Covid-19, revisamos presentaciones, documentos. En este momento estoy en aislamiento, espero el resultado de las pruebas. Me duele la mano por todos los textos que he enviado. Cuando regreso del exterior desinfecto la suela de mi zapato, mi celular y todos los objetos que manejo y los coloco en una cajita, me ducho, y a descansar.

Dr. Elmer Huerta Académico, espec. en oncología y salud pública, en epidemiología.

1. ¿Deja ingresar a algún familiar a su casa? ¿Cómo se reúne o pretende reunirse con ellos en algún momento?

Desde el 15 de marzo, no ha entrado nadie a mi casa, excepto un gasfitero. Llegó con guantes y mascarilla, y siempre a 2-3 metros de distancia. Unos vecinos los recibí en el jardín, nos sentamos a 3 metros y todos con mascarillas y nos la quitamos para comer, cada uno trajo su comida.

2. Ha pedido productos por internet? ¿Cómo los hace ingresar a su casa?

Todas las compras por internet. No lavamos ni desinfectamos las cajas ni las bolsas.

3. ¿Usted o alguien de su familia va al mercado o supermercado? ¿Qué medidas toman?

En las últimas dos semanas (tras disminuir los casos en Washington DC), he ido dos veces (las únicas en 3 meses) a las 6 de la mañana, entré y salí. Los víveres los pedimos por internet y los recogemos una vez por la semana. No lavamos ni desinfectamos las cajas ni las bolsas. Frutas y verduras las lavamos como siempre, no usamos desinfectantes de ningún tipo. Solo agua corriente.

4. ¿Cómo hace para comprar ropa o calzado? ¿Lava la ropa nueva?

No he comprado ropa ni calzado, cuando lo haga, lo haré por internet.

5. ¿Mientras realiza una actividad física en la calle usa mascarilla?

Siempre que voy a la calle uso mascarilla, es una prenda más para mí. La uso en todo lado, excepto en mi casa. Hago ejercicio en una caminadora en mi casa.

6. ¿Qué hace si su hijo no usa la mascarilla o se la quita?

Mis hijos viven cada uno en su casa. Mi hija vino el Día del Padre, antes se puso en cuarentena de 14 días y no usó mascarilla al encontrarnos. Según ella lo hizo por protegerme… me conmovió mucho. Mi hijo no vino porque no hizo cuarentena, a él lo hemos visto 2 veces en 3 meses.

7. ¿Qué hace si ve a alguien en la calle sin mascarilla?

Simplemente la miro, diciéndole con la mirada que no tiene respeto por los otros.

8. ¿Van los amigos o novios (as) de sus hijos a su casa?

Mis hijos no viven en mi casa. Al venir lo hacen solos.

9. ¿Cómo hace los días que ni usted o alguien en su casa desea cocinar?

Ordenamos comida por delivery y vamos a recogerla. Evito que vayan a mi casa. Al regresar de la calle no desinfectamos ropas ni zapatos.

10. ¿Cómo ha implementado el teletrabajo? ¿Algún familiar en su casa sale a trabajar?

Mi esposa va a su trabajo cada dos semanas, ahí son muy cuidadosos. Laboro desde mi casa. Tengo mi Preventorio virtual, veo pacientes por telemedicina. No pienso subirme a un avión hasta que esto no se resuelva. No me he hecho la prueba porque no lo considero necesario. En casa tengo un estudio de radio y de tv completos en una sola habitación. La distancia entre RPP y CNN o América TV es de solo cinco pasos.

Ing. Ragi Burhum Científico en computación y software geoespacial

1. ¿Deja ingresar a algún familiar a su casa? ¿Cómo se reúne o pretende reunirse con ellos en algún momento?

Entre los integrantes de mi hogar hemos decidido que nadie externo –familiar o no– pueda entrar a la casa. La única excepción es la terraza porque está al aire libre. Tenemos sillas a distancia para las pocas excepciones cuando alguien tiene que entrar por alguna visita. En general, los encuentros en persona con los familiares o amigos son en un parque u otro lugar al aire libre (siempre con máscara). El resto de comunicación es constante por teleconferencia.

2. Ha pedido productos por internet? ¿Cómo los hace ingresar a su casa?

Sí he hecho varias compras por internet. Las espero y recojo de la puerta. Tengo un protocolo simple de cómo desinfectarlas (una botella+spray con alcohol).

3. ¿Usted o alguien de su familia va al mercado o supermercado? ¿Qué medidas toman?

Nos turnamos para acudir al mercado o el supermercado. Aparte de la máscara, la persona (de mi hogar) que va siempre tiene una botellita de alcohol en gel para desinfectarse las manos cuando lo cree conveniente.

4. ¿Cómo hace para comprar ropa o calzado? ¿Lava la ropa nueva?

En realidad, yo siempre lavo la ropa nueva, entonces en ese aspecto no hay ningún cambio. Todavía no he comprado zapatos.

5. ¿Mientras realiza una actividad física en la calle usa mascarilla?

Cuando corro llevo mascarilla, pero siempre trato de hacerlo donde no hay gente para poder bajar la mascarilla un poco mientras me desplazo. Si veo que alguien se acerca, automáticamente me la pongo. Por eso intento hacer el ejercicio al aire libre muy temprano, para no toparme con nadie. Cuando voy a surfear, sí lo hago sin máscara. Es normal distanciarse de otros deportistas en el agua, no hay ningún problema por ese lado.

6. ¿Qué hace si su hijo no usa la mascarilla o se la quita?

No tengo hijos.

7. ¿Qué hace si ve a alguien en la calle sin mascarilla?

Cruzo la calle o cambio mi rumbo. No se puede confiar en alguien así.

8. ¿Van los amigos o novios (as) de sus hijos a su casa?

No tengo ese problema

9. ¿Cómo hace los días que ni usted o alguien en su casa desea cocinar?

Voy a alguno de los restaurantes locales y pido para llevar, es una manera de apoyarlos durante esta pandemia. Eso sí, presto mucha atención a que si siguen todos los protocolos sanitarios recomendados.

10. ¿Cómo ha implementado el teletrabajo? ¿Algún familiar en su casa sale a trabajar?

Llevo trabajando en modo teletrabajo desde hace más de una década, no es nuevo para mí. Las otras personas en mi casa hacen lo mismo.

Dra. Patricia García Exministra y miembro del comité de expertos Covid-19

1. ¿Deja ingresar a algún familiar a su casa? ¿Cómo se reúne o pretende reunirse con ellos en algún momento?

No dejo ingresar a nadie a casa. Una amiga me contó que, para visitar a su suegra, cada familiar fue en su carro y desde ahí la saludaron, a la distancia. Es una buena alternativa, un “delivery de amor”. Porque entrar a la casa, dar abrazos, comer y quitarnos la mascarilla… para mí está descartado. Soy médico, epidemióloga e infectóloga y sé que este virus es realmente mortal. Inclusive si no mata, puede generar daños posteriores muy severos.

2. Ha pedido productos por internet? ¿Cómo los hace ingresar a su casa?

He pedido una licuadora. La recibí y la dejé en una mesa, hasta el día siguiente. La abrí, la lavé y la empecé a usar. En las superficies el virus se muere.

3. ¿Usted o alguien de su familia va al mercado o supermercado? ¿Qué medidas toman?

En casa vamos al supermercado el menor número de veces y evitamos horas punta. Salimos con la máscara bien puesta. Cerca de mi casa hay varias bodegas a las que pido por teléfono los productos, y pago por medios electrónicos. Aplico las 3C: evitar espacios cerrados, contactos cercanos y concurrencias grandes.

5. ¿Mientras realiza una actividad física en la calle usa mascarilla?

Doy una caminata en un parque a una hora de menos público. Llevo mi máscara. Mi esposo corre dos o tres veces a la semana. Lleva la máscara pero cuando necesita respirar, se la baja, asegurándose que no haya gente alrededor.

7. ¿Qué hace si ve a alguien en la calle sin mascarilla?

Cuando veo a alguien en la calle sin máscara, se lo digo. Es un llamado a la solidaridad. Otros le llaman control social, pero suena feo. He visto que se bajan la mascarilla para hablar por el celular y les he dicho: “estas poniéndonos en riesgo a todos, además estás contaminando tu celular”. ¡Y deberían salir sin celular!

10. ¿Cómo ha implementado el teletrabajo? ¿Algún familiar en su casa sale a trabajar?

Mi trabajo académico es virtual. Apoyo al Minsa y para una visita específica, implementamos ventilación, distanciamiento y todos con mascarilla. Al entrar, se pregunta si hay algún síntoma. Para entrar a casa, no limpio mis zapatos ni nada con lejía, de esa medida no hay evidencia. Me los cambio por comodidad. Lo importante es sacarme la mascarilla. La lavo con agua y jabón y la cuelgo. Luego la dejo en un lugar donde no la toco más y me lavo inmediatamente las manos. Ahora, ese tema de bañarse y cambiarse todo… no es necesario. Si fuese al hospital, sí porque tengo la ropa con Covid y otras bacterias.

Dr. Edward Málaga Neurobiólogo. Lidera grupo científico que creó prueba molecular de bajo costo.

1. ¿Deja ingresar a algún familiar a su casa? ¿Cómo se reúne o pretende reunirse con ellos en algún momento?

Vivo solo y la idea es visitar a mi hermana y a mi madre, muy de vez en cuando, con todas las precauciones del caso. Pero amistades o reuniones sociales, no.

2. Ha pedido productos por internet? ¿Cómo los hace ingresar a su casa?

No pido productos por internet porque, en resumen, yo sigo viviendo la cuarentena.

3. ¿Usted o alguien de su familia va al mercado o supermercado? ¿Qué medidas toman?

No salgo a negocios, no pido nada por delivery, no compro nada online. Mis medidas son las mismas de la cuarentena: evito los contactos, en lo posible hay que aislarse y evitar las aglomeraciones, totalmente.

5. ¿Mientras realiza una actividad física en la calle usa mascarilla?

Sí, he empezado a salir a correr para hacer algo de actividad física, pero es la única excepción.

10. ¿Cómo ha implementado el teletrabajo? ¿Algún familiar en su casa sale a trabajar?

En mi caso es imposible el teletrabajo. Aunque hay muchas cosas en la universidad que sí se hacen virtualmente. Pero el trabajo duro, de investigación, se hace en el laboratorio. No hay manera de evitarlo. En esa locación hemos implementado un protocolo de seguridad, de desinfección, de distanciamiento social, limitamos el número de personas para reducir el contacto. Varios de los miembros del equipo, tres de los cuatro chicos, están viviendo separados en una casa que se ha cedido para que no pongan en peligro a sus familiares. Son los cuidados que tenemos la fortuna de hacer.

Para entrar a la casa:

Todo depende de cada situación. La gente simplifica y se pone las reglas más estrictas. Pero en realidad depende del nivel de exposición que tengas. En caso de quienes tenemos este privilegio de salir de casa, entrar al carro, y entrar al centro de trabajo ida y vuelta, no tenemos que pasar por todo ese protocolo. En cambio, si trabajas en un mercado o viajas en un medio de transporte atiborrado, por supuesto que tiene que haber todas las precauciones. Lo mínimo que puedes hacer es quitarte la ropa que ha estado en contacto con gente potencialmente contagiosa. Más que dar un solo consejo, yo pido a la gente que reflexione sobre las condiciones que maneja en su día a día. Ahora que estamos reactivando el país y la economía, estamos también reactivando los contagios. Eso es inevitable. Ahora es cuando la gente debe tener más cuidado que cuando estábamos en cuarentena.

