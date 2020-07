Niña que sufre leucemia y coronavirus necesita con urgencia una cama UCI

Erlinda Chancasanampa llevó a su nieta a un centro de salud de Huancayo el 30 de junio para que la sometan a una prueba que confirmaría si padece el coronavirus. En el lugar, no tenían las herramientas para realizarla, por lo que la citaron al día siguiente. “Ahí es donde sacan los resultados y sale positivo. En el laboratorio, también le hacen análisis de sangre y ahí sale que tiene leucemia”, contó Luis Pucllas, abuelo de la menor de 4 años.

Desde ese día, la pequeña está internada en el hospital El Carmen. Primero, la internaron en cuidados intensivos, pues sus pulmones estaban dañados por el coronavirus. Cuando mejoró, los médicos comenzaron a transferirle las plaquetas que necesita. Sin embargo, sus venas ya no resisten las transfusiones, por lo que ayer, jueves 9 de julio, la sometieron a un procedimiento quirúrgico.

“Ayer (la operaron) porque dos días atrás sufrió una insuficiencia respiratoria. O sea, se ha sofocado y la estabilizaron con oxígeno. Por eso me dijeron que estaba grave la niña y que iba a volver a UCI, pero en UCI no había cama. Hasta hoy, sigue en área diferenciada de COVID-19″, explicó.

Por ello, Pucllas pide que un hospital de Lima reciba a la niña en el área de cuidados intensivos. También requiere dinero para trasladarse a la capital, comprar los medicamentos y conseguir a donantes de sangre ‘O’ positivo.

“Ella necesita una cama UCI en Lima urgente para trasladarla. Ayer me informaron que la pequeña está en situación crítica. En cualquier momento se va. Por eso me dijeron que hable con la directora del hospital. Necesitamos que le brinden tratamiento para la leucemia. También para la estadía en Lima. Mi esposa no conoce, no tenemos familia allá”, dijo.

Luis y Erlinda cuidan a la niña desde fines del 2019, cuando la madre de la menor viajó a Italia para trabajar, pues el padre de la pequeña no se hace cargo de ella desde que nació.

“Con el pequeño ingreso que tengo siempre he pagado todo. Además, tengo 2 niños más, un adolescente de 16 años, mi hija de 11 años y el hermanito mellizo de la niña, que también tiene 4″, manifestó.

Los abuelos no sospecharon que la menor sufría leucemia. Tampoco que tenía la COVID-19, pues cumplió la cuarentena.

“El 30 de junio la llevo porque presentaba fiebre alta la niña. Mi esposa la lleva. No tenía apetito. Estaba un poco blanca su carita. No comía”, añadió.

Ningún otro integrante de la familia presenta síntomas del coronavirus. Sin embargo, Luis espera que pronto lleguen los resultados de las pruebas moleculares que le realizaron a su esposa y a los niños que cuida. Quienes deseen ayudarlo, su número de cuenta es 355-99270804-76.