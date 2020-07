Arequipa: Fiscalía no investigará a Sedapar por corte de agua potable en siete distritos

El Ministerio Público no investigará a Sedapar por el corte de agua potable que afectó al 35% de la población de la ciudad de Arequipa, en plena pandemia de la COVID-19. La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, señaló que no configuraría delito penal, pues el corte no fue intencionado.

Cordero informó que envió exhortos a Sedapar, pero con el objetivo de resguardar los protocolos de sanidad durante el reparto de agua potable en camiones cisternas. El mismo aviso se remitió a la Policía, para que mantenga el orden en la entrega del recurso hídrico.

Vale recordar que el desperfecto, ocasionó aglomeraciones y el rompimiento de la distancia social entre los vecinos, quienes pugnaban por un poco de agua de los camiones cisternas.

La fiscal Cordero, añadió que la máxima sanción que podría recibir Sedapar por el corte de agua potable, sería en el plano administrativo.

El gerente general de Sedapar, Juan Carlos Córdova, informó que el servicio debería estar repuesto hoy, pues ayer reinició la captación de agua potable en la planta Miguel de la Cuba Ibarra.

Como se recuerda, el corte inició el sábado, por una rotura en una línea de captación de agua de la planta potabilizadora. Según Córdova, se trató de un hecho atípico y poco previsible.

Sobre la queja de los vecinos, por la insuficiencia y demora de los tanques cisternas, señaló que por el contexto de pandemia, faltó personal, pues había choferes que no podían trabajar al estar contagiados de COVID-19.

Añadió que a fines de diciembre, debe culminar un estudio de vulnerabilidad de la infraestructura de Sedapar, que permitirá intervenir zonas de riesgo, y así disminuir los cortes intempestivos del servicio.❖