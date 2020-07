Arequipa: Con carta, presos del penal de Socabaya claman auxilio por casos COVID-19

Los internos del penal del Socabaya en Arequipa hicieron un pedido de auxilio a las autoridades locales por los casos de COVID-19 y la situación que se vive dentro del recinto penitenciario.

Mediante una carta escrita a puño y letra, los reclusos aseguran que el 90% de ellos está infectado con coronavirus. “No tenemos medicinas en el tópico del penal, no hay médicos, no hay nada. Un solo médico viene cuando puede, solo por horas”, se lee en el escrito que fue publicado en la página en Facebook, Lego Noticias.

La mayoría de ellos tendría fiebre y tos, y otro grupo de internos estarían aislados en otros ambientes hace días, sin saber si situación actual.

Los internos denuncian también que no hay personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que los cuide. Los tendrían abandonados y sin dotarlos de útiles de aseo. “Nosotros mismos por nuestros medios tenemos que conseguirnos, todos tratamos de cuidarnos entre nosotros”.

Otra queja de los internos, es que no hay nadie del INPE que les podría firmar las salidas de aquellos internos que ya cumplieron condena, y así disminuir la cantidad de contagios. Denuncia que “todo se mueve con dinero”. “Hay compañeros que ya cumplieron su pena y no les dan su libertad porque el director (del penal) nunca viene. Si no tienes dinero para darles a los inpes no te dejan cruzar las rejas y buscar al único abogado que hay”, agregan.

Los reclusos dirigen su carta a jueces, abogados, periodistas y a los representantes de la Defensoría del Pueblo para que intercedan por ellos. “Somos presos que ya hemos cumplido con nuestro delito, tenemos madre, esposa e hijos. Ayúdennos (…), finalizan.

CASOS DE COVID-19

En junio pasado, la jefa de la Oficina Regional del Sur del INPE, Roxana Sonco Manchego, confirmó que en el penal de Socabaya había 72 infectados. Dos internos habían fallecido por coronavirus y otro por sospecha.