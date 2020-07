Un grupo de taxistas, que sacaron vehículos a crédito antes de la pandemia, denunció que una financiera les quiere cobrar cuotas como si hubiesen trabajado con normalidad. Según indicaron, la empresa Acceso no les entregó los documentos para brindar el servicio de transporte, por lo que no pudieron laborar durante estos meses.

“Llamé, me dijeron que no había problemas y que me iban a reprogramar el recibo. Luego me llaman, me dicen que tengo una deuda y que podría tener problemas si no pagaba. Me acerqué, me piden que cancele las dos cuotas vencidas o que me subían el número de cuotas. Yo hice mi contrato por 72 y ahora me subieron a 80 cuotas. Es decir que me quieren cobrar casi como 12.000 soles por dos pagos vencidos“, indicó José, uno de los conductores afectados.

PUEDES VER Metropolitano podría dejar de funcionar o subiría el pasaje, advierte Jorge Muñoz

A pesar de que informaron en su página web que no cobrarían intereses, la entidad les aumentó el número de cuotas, provocando que el vehículo cueste el doble o el triple de lo pactado.

“Primero mandan un aviso diciendo que no nos van a cobrar intereses. Venimos y nos están cobrando 8 cuotas más de lo que pagábamos, estamos hablando de 12.000 soles. Las personas que han sacado su carro antes de la pandemia no les han dado todos sus documentos y no pueden trabajar y ya les están cobrando la primera cuota”, comentó otro de los taxistas perjudicados.

Ante este reclamo, los conductores piden a la empresa Acceso que congele sus deudas, a fin de pagar el monto inicial. Asimismo, en el caso de los taxistas que no cuentan con los documentos para ofrecer el servicio, hacen un llamado a las autoridades para que se les otorguen estas licencias.