¿Por qué se incrementaron las tarifas en los recibos de luz? Funcionario lo explica

Durante las últimas semanas, miles de usuarios han formado largas colas en los exteriores de las empresas de energía eléctrica para presentar sus reclamos ante las elevadas tarifas en los recibos de luz con respecto a meses anteriores.

En una entrevista para el matutino Latina, el gerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, Hans Berger, explicó el porqué del incremento del consumo de energía durante los meses de cuarentena.

Según Berger, los usuarios han hecho uso de más energía eléctrica a consecuencia de estar confinados en sus hogares. “Muchos han tenido las luces prendidas más tiempo, el teletrabajo, las clases escolares y universitarias online lo que ha ocasionado que haya un incremento en sus consumos”.

“Además, los usuarios pueden revisar en sus respectivos medidores que se encuentran en los exteriores de las viviendas y notarán que lo cobrado en los recibos corresponde al consumo mensual”, agregó el funcionario.

Sin embargo, reconoció que por la cuarentena no se ha podido realizar la medición de luz y que por ello hubo un desnivel. No obstante, revisarán caso por caso debido a que hay un sector de la población que no ha hecho uso del servicio, como los negocios, por estar cerrados ante la pandemia.

Berger recomendó a las personas hacer uso de la página web y las centrales telefónicas para presentar sus reclamos y evitar acudir a las oficinas poniendo en riesgo su salud.

En ese aspecto, agregó que las oficinas de Luz del Sur solo están atendiendo al 50 % de su aforo para salvaguardar la salud de sus trabajadores y de los propios usuarios.