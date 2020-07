Piura: mujeres emprendedoras inician exitoso negocio de mascarillas

Piura. En medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, el emprendimiento es esencial para solventar a sus familias. Este es el caso de 3 mujeres emprendedoras: Matilde, Yuri y Zulema. Ellas encontraron el negocio perfecto: la confección y venta de mascarillas.

Matilde Naira Surita vive en el centro poblado de Maraypampa, provincia de Huancabamba y antes de la pandemia se dedicaba a confeccionar blusas y faldas que vendía en un puesto del mercado de su localidad.

“Cuando llegó la enfermedad a mi comunidad, nadie tenía mascarillas porque no había dónde comprarlas. Viajé a Huancabamba y compré una que usé como modelo. Así empecé a confeccionar y vender en Maraypampa. Luego me pidieron más y decidí usar mis ahorros para comprar más telas”, cuenta orgullosa.

La situación para Yuri Paola Ojeda, quien tiene dos hijos, fue distinta: su esposo perdió su empleo y el dinero empezó a agotarse. “Mi esposo y yo no sabíamos qué hacer. Sabía de costura pero no tenía una máquina, sin embargo me presté una y empecé primero con 10. Las vendí rapidito. Luego busqué en internet diseños de superhéroes para hombres y de flores para mujeres y fue un éxito”, dice sonriente.

Cuando Zulema Córdova Paz, fue a la única botica que existe en el centro poblado Pampa Elera Alta, para comprar una mascarilla, estaban agotadas. Identificó rápidamente el nicho de mercado y compró tela para confeccionarlas.

“En ese momento ya era obligatorio usar mascarillas en la calle, solo que nadie las vendía. Como tenía una máquina de coser no lo pensé dos veces y empecé a confeccionarlas. Gracias a Dios me ha ido muy bien”, cuenta Zulema, quien agrega que su pequeño Ángel (11) le dio la idea de hacer mascarillas de equipos de fútbol que salen como pan caliente.