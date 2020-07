Cientos de usuarios realizan extensas colas desde las 3 a. m. en Santa Anita, a causa del excesivo recibo de luz que les ha llegado en estos tres meses de estado de emergencia por coronavirus. Los precios expuestos por los ciudadanos sobrepasan los S/ 3.000 durante los últimos meses cuando ellos apenas pagaban montos de 300 soles.

“Me ha llegado 1.300 soles y pagaba solo S/ 150. En abril 1.200 y en mayo, 1.300, el aumento ha ido progresivamente. No contestan cuando los hemos llamado, recién han abierto para atender”, indicó una joven, quien reclama por un incremento notorio en los tres meses de pandemia.

Vecinos de San Luis protestan por montos elevados en recibos de luz durante la cuarentena

Así como este caso, existen más personas que reclaman el aumento cuando no han utilizado la luz en sus negocios o viviendas. “De 90 a 210 soles. Es demasiado, nos está aumentando el precio”, señaló una madre de familia que solo cuenta con una televisión y vive con su menor hijo.

“Me indican que no hay sistema. Me ha venido más de S/ 3.000 cuando yo pago alrededor de 500 soles, esto no es posible”, manifestó una persona. Por otro lado, a algunos ciudadanos no les ha venido un recibo de luz y reclaman por saber a cuánto asciende su deuda.

“No me ha llegado ningún recibo de luz, estoy preocupad porque no sé cuánto pagare desde el mes de abril”, dijo una madre de familia. Hans Berger, gerente Relaciones Corporativas Luz del Sur, se pronunció en América acerca de los excesivos costos y alegó que “ellos ven lo que está en el medidor”.

“Algunas personas han estado más tiempo en su domicilio, esto ha aumentado su consumo en su medidor. Lo que se esta cobrando es lo que dice el medidor. El costo es por el medidor”, dijo. Agregó que se está iniciando la atención en las sucursales. “Se ha abierto, están con aforo limitado, y con distanciamiento social, por ello, se han hecho las colas”, mencionó.

Con respecto al fraccionamiento, las personas vulnerables pueden acceder al beneficio como lo anunció el Gobierno Peruano. Los ciudadanos continuarán con las colas hasta que se les ofrezca una solución a los problemas.

