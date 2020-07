Estela Quispe Raurau laboró como obrera de limpieza pública para la Municipalidad de Lince durante los últimos 13 años. Era considerada como una de mejores trabajadoras, pese a sus 66 años. Sin embargo, el pasado 30 de junio fue despedida arbitrariamente y le informaron que le descontarían parte de su liquidación, según denuncia su sobrina.

La sobrina de Estela, Arlette Jordán Quispe, señala que en dicha fecha, ella y su tía fueron hasta la oficina de Gestión Ambiental del municipio de Lince para entregar su uniforme y pedir su constancia laboral, ya que le informaron a través de un documento que no trabajaría más.

Una vez allí el funcionario Juan Araujo Armas, le dijo que como ella había sido enviada a casa, tenía que pagar 90 o 120 días que “no trabajó”, que serían descontados de su liquidación. Esos días, ella había cumplido la cuarentena dispuesta por el Gobierno, por orden de la Municipalidad, ya que por su edad y la hipertensión ella pertenece al grupo de riesgo de la COVID-19.

Estela Quispe laboró para la Municipalidad de Lince desde el 2007. Foto: Archivo

Luego, este gerente le señaló que en el mes de junio solo cobraría un importe de 4 soles, aproximadamente. “Fue ahí cuando se empezó a desvanecer. Un compañero nos ayudó a sentarla en una silla, pero este señor Juan no se inmutó. Nadie de la municipalidad me acompañó hasta el hospital, donde la llevamos por emergencias y hasta ahora no he recibido comunicación oficial de ellos”, señala a La República la joven, quien dejó de estudiar para poder ocuparse íntegramente de la salud de su tía.

Arlette señala que cuando llegaron al hospital Rebagliati, la presión arterial de su tía rondaba por el peligroso número de 220. “Ya está estable, pero ella está en cuidados intensivos. Tiene dos secuelas: el lado izquierdo de su cara está caído y no puede mover el brazo izquierdo”, explica la joven acerca de la delicada situación de salud de Estela, una adulta mayor que había aceptado con resignación su despido, pese a lo injusto de la desvinculación intempestiva.

PUEDES VER: Trabajadores podrán denunciar incumplimiento de protocolos sanitarios ante el Minsa

Estela fue diagnosticada con derrame cerebral, por lo que luego del alta médica tendrá que seguir un proceso para poder rehabilitarse de las lesiones nerviosas que ahora padece.

Ante estos hechos, la familia de Estela Quispe denunció al funcionario Juan Araujo Armas por maltrato psicológico grave y el delito de discriminación laboral agravada.

Denuncia por el caso de Estela Quispe. Foto: Archivo

“Si mi tía queda mal, nadie me la va a devolver como era antes, por eso quiero justicia, no solo para ella sino para todos los trabajadores que son personas humildes que van a cumplir con su labor desde distritos como Ventanilla, SJL. Hay diversas quejas de maltrato sobre este funcionario, pero tienen miedo a ser despedidos”, advierte Arlette.

Desde ese 30 de junio, pese a que en casa de la hermana de Estela, todos perdieron el empleo, utilizan sus pocos ahorros para brindarle a la paciente pañales, medicinas, cremas antiescaras y demás cosas que piden en UCI. La Municipalidad de Lince no ofreció aún apoyo económico en estos 9 días de pesar para esta familia.

Al cierre de esta nota intentamos comunicarnos con la Municipalidad de Lince para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.