Gobernador de Piura pide a Fiscalía y Contraloría intervenir en hospitales de contingencia

Ante los enfrentamientos entre el gobernador Servando García Correa y el alcalde de Piura Juan José Diaz Dios por la supuesta mala implementación de los hospitales de contingencia, el Gobierno Regional de Piura solicitó a la Fiscalía de Prevención del Delito intervenir de manera inmediata estos nosocomios para comprobar si cuentan con el equipamiento necesario para atender a los pacientes COVID.

En ese sentido, el director de Desarrollo Social Juan Mejía Seminario solicitó al fiscal superior de prevención del delito, Armando Ortiz Zapata verificar in situ las presuntas observaciones que hasta el momento no habrían sido subsanadas, por lo que la atención en estos nosocomios no se inicia.

De la misma manera, Mejía Seminario pidió al gerente general regional de la Contraloría en Piura, Joan Ramírez Merino llevar a cabo una inspección para verificar estos hospitales, donde hasta el momento no se inicia su atención porque hay una serie de carencias de logística.

Finalmente, la misma documentación también fue remitida a la Defensoría del Pueblo de Piura. En tanto, esta institución pidió a ambas autoridades trabajar de manera conjunta por el bienestar de los pacientes que son los más perjudicados en esta problemática.