Por lo general las redes sociales sirven para exponer escenas graciosas, divertidas y hasta tiernas sobre las personas y sus mascotas; sin embargo, existen casos que son todo lo contrario. En esta oportunidad una usuaria denunció a un hombre por haber maltratado a su perro mientras lo estaba paseando. La publicación, hecha en Facebook, se volvió viral en cuestión de minutos siendo compartida por diversas páginas de animales.

La usuaria Liuben Orellana Cajigao fue la encargada de exponer este lamentable suceso que ocurrió en la avenida Mariscal Castilla, en el distrito de Surco. Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar, quienes repudiaron el accionar del sujeto e instaron a algunos grupos de adopción que se hagan cargo del animal.

“Este hombre es un desgraciado, en la av. Mariscal Castilla llegando al cruce con Rep. de Panama, vimos como este tipo lanzó al perrito (con collar de ahorque) contra la pared sin asco, sin miedo a que alguien le diga nada”, empezó denunciado la joven Liuben Orellana en su cuenta de Facebook.

Sin embargo eso no fue todo, pues expresó que tras haberle sacado en cara al hombre por su accionar, este le insultó haciendo un gesto con los dedos. “Obviamente reaccionamos y el ni se inmutó solo se le ocurrió sacar el dedo medio. No sé si es el dueño o un paseador, pero si alguien lo conoce denúncienlo y compartan este post”.

La publicación de Facebook se volvió viral en diversas redes sociales, donde los usuarios lamentaron lo sucedido y arremetieron contra el hombre, quien se ve no importarle que le estén tomando fotografías.

“Ojala lo reconozcan pongan su nombre y se pueda ayudar pues si hace eso en público qué no hará en privado”. “Por estos salvajes este mundo no cambia”. “Como no se le ve la cara no se puede identificar”. “Rescatenlo de ese demente”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.