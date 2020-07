Un total de 24 ventiladores mecánicos que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, envió el domingo 5 de julio a la región Arequipa para el tratamiento de pacientes con coronavirus en estado crítico internados en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza se encuentran incompletos.

Los equipos que entregó el Minagri, elegido por el Ejecutivo para la atención de la pandemia en Arequipa, fueron recibidos por el Comando Regional COVID-19 y se trasladaron hacia la Gerencia Regional de Salud. Una vez ahí, se dieron con la sorpresa que estos no podrían entrar en funcionamiento debido a la falta de los monitores.

Al respecto, el representante del cuerpo médico del centro de salud, René Flores, indicó a RPP que supo del inconveniente luego de ser alertado por sus colegas.

“En UCI solo hay 19 ventiladores. Llegaron 24, pero sin el monitor respectivo, entonces no sabemos de quién es la irresponsabilidad, si es a nivel central o regional. Si es a nivel central, no saben lo que envían, y si es a nivel regional, no recibe la persona indicada para que revise en qué situación han sido entregados”, manifestó.

Debido a la gran demanda, la dirección del hospital debió habilitar cuatro ventiladores; pero con monitores antiguos. Por otro lado, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Jorge Quispe, remarcó que solo les fueron entregados tres equipos totalmente operativos.

Para remediar el incoveniente, el Minagri se comprometió a enviar esta semana los monitores para que los ventiladores puedan ser utilizados en hospitales de referencia COVID-19. Asimismo, Zulma Anaya, representante del Ministerio de Salud, afirmó que el lunes se terminarán de enviar los equipos a la ciudad.

Arequipa es una de las regiones más golpeadas por la pandemia de coronavirus en el país. Las cifras de contagios diarios van en aumento, siendo el último miércoles el día con más infectados registrados, con 974, además de 24 fallecidos.

