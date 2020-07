La pequeña de cuatro años y once meses no ha tenido la vida fácil; a su edad, la niña sufre de leucemia y ahora, con la pandemia, también contrajo el coronavirus. Ella vive con sus abuelos en la región de Huancayo; sin embargo, fue separada de los adultos mayores al tener el virus y ser personas de riesgo por la COVID-19.

La menor de edad se encuentra internada en el hospital El Carmen, donde le detectaron la enfermedad. No obstante, la niña no está recibiendo atención para tratar la leucemia porque el nosocomio no es especializado. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas no ha podido procesar su traslado al ser paciente con el virus Sars-Cov-2.

En un video grabado por las enfermeras del hospital El Carmen, la pequeña expresa su deseo de curarse y volver a ver a sus abuelos. En busca de ayudar a la menor, el personal de salud ha empezado una campaña para recolectar pañales para adulto talla S, leche Pediasure, ropa para niña talla 16, pañitos húmedos, papel toalla y juguetes.

La menor de edad se encuentra en un área diferencia del establecimiento de salud, donde recibe los cuidados de las enfermeras. Ellas manifiestan que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para la atención de los pacientes con coronavirus en Perú.

Hasta la fecha, el número de infectados ascendió a 316.448 personas y hay 11.314 fallecidos. Lima sigue siendo la región con el mayor número de afectados por COVID-19. Le siguen el Callao (18.510), Piura (18.028), Lambayeque (14.454), La Libertad (11.171), Loreto (9.498), Áncash (8.918), Ucayali (8.313), Ica (8.704), Arequipa (8.073), San Martín (6.097), Junín (4.580), Tumbes (3.208), Huánuco (3.072), Amazonas (2.948), Cajamarca (2.850), Madre de Dios (2.285), Ayacucho (2.046), Cusco (2.018), Pasco (1.217), Moquegua (1.170), Puno (1.085), Tacna (1.065), Huancavelica (1.001) y Apurímac (601).

