Coronavirus: municipio colocaría en riesgo a sus trabajadores durante horario laboral

Coronavirus en Perú. Tras realizar una supervisión, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO) no cuenta con un “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, transgrediendo lo dispuesto por el Ministerio de Salud (Minsa).

Pese a no contar con dicho plan de trabajo, los servidores retornaron a sus actividades presenciales en la comuna, donde tampoco se han implementado medidas de control en el marco de la emergencia sanitaria, a fin de prevenir los contagios.

Según el informe de visita de control n.° 012-2020, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI), hasta el 3 de julio la entidad no había aprobado dicho Plan, donde se deben establecer los lineamientos para prevenir y controlar al nuevo coronavirus durante las jornadas laborales.

Esta situación coloca en grave riesgo la salud de los servidores que realizan trabajos presenciales en la mencionada comuna, donde tampoco se encontraba activo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien debería encargarse de monitorear el cumplimiento del Plan para prevenir la COVID-19.

Por otro lado, luego de una visita realizada durante la última semana de junio, el OCI identificó la falta de medidas de prevención y control por parte de la entidad para proteger la salud e integridad de su personal.

PUEDES VER Ventiladores mecánicos no se pueden utilizar en hospital de Lambayeque [INFORME]

Así, por ejemplo, no instalaron mecanismos para desinfectar la suelas de los zapatos en las puertas de ingreso, implementos de seguridad incompletos, no se han realizado pruebas rápidas, aglomeración de personal en las oficinas, los baños no cuentan con jabón líquido ni papel toalla, entre otras deficiencias.

“(...) la entidad no estaría entregando puntualmente los implementos de seguridad al personal que viene laborando o, en otros casos, a la fecha no se les habría entregado ningún implemento de seguridad a pesar que estos han sido requeridos”, se lee en el documento.