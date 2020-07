Esta mañana, en la ciudad de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja (región San Martín), un grupo de pobladores mostró su malestar ante la instalación de una antena de telefonía a la que consideraban de la tecnología 5G; sin embargo, un funcionario del municipio indicó que se trataba de una de 4.5G.

Su férrea oposición se debió a que consideran que no se habría solicitado el permiso pertinente y a la creencia de que podría ser perjudicial para su salud. Por ello, rodearon los exteriores del domicilio sobre donde se erige la estructura y exigieron una explicación al propietario que arrendó su terreno.

Hasta el lugar de los hechos se hizo presente un ciudadano que se presentó como trabajador del área de Catastro y Topografía de la comuna, quien manifestó que la edificación de la antena cuenta con todo los papeles en regla y el permiso y conocimiento de la alcaldía. “5G no es, señor, es para 4.5G”, dijo.

Negativa

En tanto, los lugareños que se dieron cita en el sector Juan Velasco Alvarado expresaron que no dejaran que entre en operatividad y que ser posible buscarán tumbarlo. “Esto no se va a dejar. Mientras que no den solución esto tenemos que tumbarlo. Acá nos uniremos toda la gente”, expresó un ofuscado morador.