Vecinos estarían guardando restos de comida en su casa para luego trasladarlos a un criadero de chanchos. Las personas que viven cerca, en el jirón Verona de San Martín de Porres, denunciaron que el almacenamiento de vísceras y carne malograda causa malos olores que los perjudican.

Las cámaras de seguridad del distrito grabaron cómo, durante los días en que la cuarentena estaba vigente, unas personas salían del predio con baldes llenos de desechos. No usaban mascarillas ni otros protectores, pero cargaban los restos en un camión.

Jorge Medrano y su esposa, dueños de la vivienda, precisaron que no juntan desperdicios desde que inició la cuarentena. Sin embargo, se negaron a que personal de Fiscalización del municipio corrobore tal afirmación.

“(Es un) olor nauseabundo. Son vísceras, carne malograda. Acá cerca hay avícolas que tienen muchos desperdicios, que negocian, seguramente, no sé bajo qué términos, con los señores de esta vivienda”, contó un afectado.

“Cuando han venido a hacer las descargas, no usan protección. No solamente por la COVID, sino por las bacterias que se generan por los desechos mismos”, comentó otra persona que vive cerca.

Una vecina reclamó al hijo de Medrano por el almacenamiento de restos de comida. Pero este le respondió agresivamente. “Reclamé al hijo de los dueños y comenzó a amenazarme. Me decía ‘tú quién eres, por qué te metes, qué haces acá‘. Yo reclamé por el tema de los chanchos porque los vecinos no están de acuerdo con que ellos pongan esos desperdicios. Él me comenzó a decir cosas y ya tuve que irme”, narró en Panamericana Televisión.

La dueña del predio precisó que recogen los desperdicios del mercado en baldes herméticos. Su esposo respondió que no necesita autorización para guardar la comida malograda. “Autorización no necesito porque es mi domicilio. No perjudico a nadie”, sostuvo.

La Municipalidad de San Martín de Porres investiga el caso. Si comprueban que los señores juntan los restos, los multarán con S/2.150.