La Fiscalía ordenó la liberación de Florissa Andrade Ipince una semana después de que su esposo, José Luis Nestares, la denunciara por rociarle ácido muriático en la espalda en su vivienda de San Juan de Lurigancho.

El hombre contó que la pelea inició porque Andrade le pidió que abandonara la casa donde residen también sus tres menores hijos. Ella habría vendido el predio después del 2017, año en que se separaron tras permanecer juntos 12 años.

Durante la discusión, la presunta agresora roció ácido muriático sobre la espalda de Nestares. “Ella me empezó a agredir con patadas y puñetes. Empezó con los palos. La sartén que lo tenía sano, ahora está destruido, se quebró el mango, y con el mango me empezó a dar en la boca. Yo lo que hice fue defenderme. Nada más. Porque yo jamás la he tocado”, contó en RTV Nestares.

Ambos acudieron a la comisaría porque los policías llegaron después de recibir las llamadas de los vecinos. Florissa quedó detenida en la Fiscalía, de donde, según Nestares, saldría pronto porque su familiar sobornaría a las autoridades.

“Su primo es abogado. Tiene influencias en la Fiscalía y ha ganado varios juicios coimeando. Tengo miedo a que ella salga riéndose y encima me bote. Solo quiero garantías para mi vida”, denunció el día en que le quemaron la piel.

Este miércoles 8 de julio, el hombre comentó que tiene miedo de que Florissa lo ataque nuevamente. “No es que yo quiero que esté presa. Solo quiero justicia. Si yo la hubiese golpeado a ella, yo ya estaría en el penal. Pero como soy hombre, me he quejado en este caso, pero a ella ya la liberaron”, opinó.

Otras personas denunciaron a Florissa por violencia, según Nestares. “En cualquier momento me encuentran muerto”, afirmó.