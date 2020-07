Sujeto golpea e insulta a repartidor de delivery en Miraflores [VIDEO]

Un sujeto fue captado en el preciso instante en que golpeó a un repartidor de delivery, en la cuadra 56 de la avenida Paseo de La República, en el distrito de Miraflores.

Según el programa ATV Noticias Al Estilo Juliana, el autor de grabación indicó que el agresor alegaba una supuesta demora en la entrega de su pedido, por lo que empezó a reclamar airadamente al motorizado.

El repartidor se disponía a entregar el pedido siguiendo el respectivo protocolo, es decir, poner una mesita, desinfectarla y encima colocar el pedido del cliente, para que así se evite un posible contagio por coronavirus.

No obstante, el iracundo hombre no dejó que lo haga, se acercó a él y no tuvo reparos en lanzarle patadas, sin que nadie salga en defensa del joven, a pesar que habían testigos.

En las imágenes también se observa que la caja de reparto se encuentra en el suelo a unos metros de donde se produce la agresión.

El repartidor se defendió de los golpes, pero no atacó al hombre, sino que retrocedió y ambos se enfrascaron en una discusión verbal. El cliente le señalaba con la mano que se retire y que se vaya, incluso no quería dejarlo recoger la caja repartidora.

De acuerdo a la conductora del programa, Juliana Oxenford, el hecho se produjo a las afueras del edificio Cecil, a pocas cuadras del mercado de Surquillo.