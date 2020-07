La educación musical de 3.355 niños y adolescentes se encuentra amenazada tras una disposición del Ministerio de Educación emitida el último 30 de junio, según reportaron miembros de uno de su programas pedagógicos, titulado Orquestando. El personal del proyecto, que lleva más de diez años brindando talleres gratuitos a escolares de todo el país, sería reducido a la mitad.

Así lo dieron a conocer maestros de formación musical que forman parte del programa. En efecto, en una Resolución Ministerial (R.M. N° 255-2020-MINEDU) publicada en la última semana, el Minedu dispone una serie de modificaciones en la “Norma Técnica: Disposiciones para la aplicación de intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana”, que abarca diversas iniciativas extracurriculares.

PUEDES VER Minedu contratará a 6.000 profesionales tras incremento de alumnos en colegios públicos

“A causa de la pandemia, constantemente nos venían informando sobre cambios en el presupuesto anual. Este recorte hace que quede la mitad de maestros. Solo quedan 27 plazas a partir de esta normativa del Minedu, cuando somos 56 con la anterior”, explicó Jorge Breña, responsable de uno de los núcleos en Lima del programa, a La República.

Ante ello, tanto los profesores que forman parte de Orquestando como los padres de familia de los alumnos inscritos se encuentran en una situación de incertidumbre. De acuerdo a su testimonio, mientras diariamente el Ministerio de Educación ofrece explicaciones sobre lo sucedido, el futuro de la formación artística de los escolares se mantiene a la deriva.

PUEDES VER Minedu: reinicio de clases presenciales en colegios de Perú será solo en zonas rurales

“En Orquestando llegamos a nivel nacional, tenemos maestros en Lima, Callao, Junín y Arequipa. Son 3.355 [estudiantes] inscritos, hasta la última base de datos que se hizo. No sabemos qué va a pasar con ellos. Nosotros atendemos y venimos dando clases de música de forma virtual desde que empezó la pandemia. Hasta ahora estamos esperando si se hace el recorte o no”, admite Breña.

En tanto, las familias de los perjudicados, es decir, de los niños y adolescentes que acceden a formación musical gratuita con el programa, argumentan que la medida es resultado del desconocimiento por parte del Ministerio de Educación. La delegada de padres de familia, Diana Martínez, afirma que no hay motivo para el recorte, porque las clases continúan vigentes a distancia.

“Los padres estamos preocupados por lo que está sucediendo en el Programa Orquestando. Los que dirigen el Minedu no saben cómo es el trabajo de cada uno de los que forman dicho programa. Si bien es cierto las clases no son presenciales, los estudiantes están llevando sus clases de forma virtual. Todos los responsables, directores, coordinadores y educadores, están haciendo un trabajo remoto”, relata la madre de dos estudiantes.

El argumento del Minedu

Los profesores indican, además, que tras su insistencia por conseguir explicaciones sobre la medida y revertir el panorama, autoridades del Ministerio de Educación les han respondido aduciendo un motivo relacionado con los niveles de enseñanza. El motivo fundamental sería la modalidad virtual que han adoptado las clases musicales.

“En base a un argumento del Ministerio, dijeron que debido a la pandemia, es probable que los chicos no tengan un instrumento en casa, y por ello solo se va a enseñar la iniciación musical y no las clases de los más avanzados. Orquestando no funciona así. Los profesores que enseñan a los más avanzados no enseñan solo a ellos. Enseñan todos los talleres, todos los niveles. Con eso, hay un grueso de chicos de distintos niveles que se quedarían sin profesor”, advierte Breña.

Los perfiles considerados en la Resolución del Minedu contemplan el “dictado de talleres musicales en los niveles 1 y 2 de Orquestando”, cuando en total son tres niveles de aprendizaje. Los maestros alertan, asimismo, que figuras como directores de orquesta, por ejemplo, quedarían borradas con la disposición, privando de sus clases a chicos y chicas de los tres niveles.

Respuesta del Minedu sobre Orquestando

En comunicación con La República, Carlos Zegarra, encargado de arte y cultura del Minedu, aseguró que estas medidas se llevan a cabo más bien con el objetivo de fortalecer y garantizar la continuidad de Orquestando. “Hemos rediseñado el programa para mejorarlo. Lamentamos que se haya hecho conocido de esta forma negativa, porque este es un programa que ha cambiado vidas”, declaró.

Asimismo, el funcionario aseveró que ningún estudiante se quedará sin clases. “En teoría, con el cambio del nivel 3, son 1.500 estudiantes. Ninguno de ellos va a perder las clases. También se ha dicho que se va a suspender o se quita el programa. Pero Orquestando continúa. De hecho, estamos trabajando para abrir más el programa”, sostuvo.

Sobre el recorte de personal, el vocero del Minedu señaló que todo es parte de una iniciativa por reconfigurar el programa. “En agosto, los maestros que no estén en el perfil de enseñanza podrán retornar a sus labores, de manera focalizada”, reveló.

En tanto, Zegarra anunció que han programado una reunión con los padres de familia para el próximo viernes 10 de julio. Allí, según indicó, se detallarán las medidas tomadas por el Minedu y se esclarecerán inquietudes o dudas respecto al futuro de Orquestando.