Gobierno Regional de Piura se niega a abrir hospitales COVID por falta de equipamiento

Como consecuencia de que las observaciones detectadas en los hospitales de contingencia La Videnita a cargo de la municipalidad de Piura y Campo Ferial de Sullana aun no han subsanadas, el Gobierno Regional de Piura se niega a recibir estas obras, ya que su atención en estas condiciones pondría en riesgo la vida de quienes se internen en estos nosocomios

“Esos hospitales no reunirían los recursos mínimos para atender pacientes, sumado a la falta de recurso humano [...]. Mientras no tengan esto, no vamos a atender por más que queramos”, manifestó el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia.

Entre las principales observaciones advertidas en ambos hospitales por los técnicos de salud del GORE, están los problemas con la falta de oxígeno para UCI y la falta de recursos humanos en el hospital de contingencia que cuenta con 200 camas de hospitalización y 40 camas de UCI, sin embargo no hay oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A ello se suma la carencia de un generador eléctrico, por lo que ante cualquier apagón estos ventiladores dejarían de funcionar, poniendo en riesgo la vida de cada uno de los pacientes”, indicó el director del Hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel Pasache. En tanto, en Sullana, según el director del Hospital de esta provincia, Julio César Elías Gómez, de las 200 camas instaladas, ninguna es para UCI.