Falta de agua agrava crisis sanitaria en Arequipa

Deysy Pari

Arequipa

El corte del servicio de agua potable en Arequipa afecta a los distritos que justamente registran la mayor cantidad de casos de coronavirus en la ciudad.

Hasta el 6 de julio, Paucarpata lideraba este penoso ranking con 2 383 casos. Mientras que Cerro Colorado tiene 1 816, Mariano Melgar y Miraflores superan los mil casos.

Paucarpata está doblemente golpeado, pues hace días no se realiza el recojo de basura. Severo Molina, secretario de organización de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (FENAOMP), indicó que pese a la insistencia de los trabajadores de la Municipalidad de Paucarpata, no pudieron reunirse con el alcalde José Supo Condori. El último viernes se realizaron tamizajes en una clínica particular a solo 80 de los 400 trabajadores de la comuna, 61 dieron positivo. Por ello se decidió la suspensión de los servicios de limpieza y de parques y jardines desde el sábado.

Molina señala que los trabajadores querían hablar con el edil, pero hasta ayer no hubo respuesta. Por lo pronto, la comuna habría decidido contratar personal para que se hagan cargo del recojo de basura temporalmente. Los obreros exigen que el Comando COVID-19 de Paucarpata realice pruebas a todos y que les suministren EPP. “Desde hace 15 días no hacen entrega de mascarillas”, señaló Severo.

Sin agua hay mayor riesgo

Sedapar comunicó la noche del lunes a los ciudadanos de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Yura que el corte continuaría hasta el jueves por fallas en la tubería reparada. Ayer, decenas de ciudadanos se quejaban que las cisternas prometidas no llegaban hasta sus puntos.

Esto sin duda trae consigo más riesgos en medio de la crisis que vivimos. El presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, señaló que, con la falta del líquido, las personas no podrán cumplir con los protocolos de bioseguridad como el lavado de mano o de los alimentos. “Esto incrementa el riesgo de enfermar. Sobre todo, en los pueblos jóvenes que para recolectar agua originan concentración de personas”, declaró.

El coordinador del grupo de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica San Pablo, Javier Montalvo, coincidió en que esta situación contribuye al incremento de enfermedades.

Señaló que en Arequipa como en el resto del país, es necesario que se invierta más en planificación para evitar estos problemas. Algunos indicadores dan cuenta que, cuando ocurren fugas pequeñas y grandes, por 10 litros de agua tratada se pierden aproximadamente 3.5 litros. Son pérdidas que países como el nuestro no se pueden permitir.

Por ello, remarcó que hay tecnologías para prevenir estas incidencias, como los geofones (aunque está quedando desfasada) que son dispositivos que permiten al operador escuchar las vibraciones típicas de las fugas. Otra más moderna es la utilización de inteligencia artificial, para lo cual se colocan sensores en puntos específicos y se crea un software que es alimentado con datos históricos de presión. Cuando este programa detectar un valor fuera de lo normal, se puede detectar la fuga.❖

Trabajadores de municipio de Hunter afectados

La comuna de Paucarpata no es la única donde hay un alto número de contagios. El domingo, la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter reportó que 14 de sus servidores también están infectados con la COVID-19, por lo que se dispuso el cerco epidemiológico.

En vista de este problema, se dispuso que el servicio de recojo de basura, limpieza pública y seguridad ciudadana, sea cubierto para no afectar a los vecinos.

De forma virtual seguirán los trámites del registro civil, mesa de partes y administración tributaria.

El último sábado, la municipalidad de Yanahuara también aplicó en la calle 120 pruebas rápidas. Los resultados arrojaron que cuatro vecinos estaban infectados y otros 3 también dieron positivo, pero pertenecían a otros distritos.

Control de presiones y el monitoreo

Joan Díaz

Especialista

¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir hechos como la rotura de tuberías?

Planteamos cuatro frentes que la Asociación Internacional del Agua recomienda para reducir el riesgo de rotura y fugas. Uno es el control de presiones, otro el monitoreo que permite saber en tiempo real cuánto es la presión de las tuberías de una red completa. Esto tiene que ver con transmisión de información en tiempo real. Imagínate tener un cuarto de control de varios puntos de la ciudad y saber exactamente la cantidad que la población está requiriendo.

¿Por qué la presión?

Mencionamos ello, porque la rotura de tuberías, en su mayoría se da por incremento brusco de presión. Cuando soporta un valor máximo, pero por diversos motivos está expuesta a valores más grandes, es una causa de que la tubería reviente. Ahora es más difícil, porque los patrones de consumo han cambiado (…)

¿Cuáles son los otros frentes?

El tercer frente tiene que ver con reparaciones inmediatas, cuadrillas especializadas para hacer correcciones. Muchas compañías optan por tener repuestos de piezas que son las más críticas y así tener piezas de recambio en el menor tiempo posible. El cuarto frente es gestión de las tuberías y el equipo. En Arequipa y en otras ciudades, hay tuberías que son muy antiguas y necesitan que se cambie.