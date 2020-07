Diversas organizaciones indígenas han mostrado su rechazo a las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, quien señaló que se había coordinado con el Ministerio de Cultura la posibilidad de que los trámites de consulta previa puedan ser virtuales, a excepción de la última etapa, para el proyecto minero San Gabriel, en Moquegua.

Durante una conferencia vía zoom, representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional Agraria (CNA), Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), Confederación Campesina del Perú (CCP) y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), expresaron que se debe respetar el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual reconoce el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.

‘‘Esta consulta virtual daña y viola nuestros derechos colectivos’‘, señaló Antolín Huáscar de la CNA. En tanto, Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, dijo que ‘‘este nuevo proceso que quieren imponer, haciendo una consulta previa virtual, no va'‘. Él agregó que actualmente solicitan auxilio para salvar las vidas de sus ‘‘hermanos y hermanas'‘, quienes vienen siendo víctimas del SARS-CoV-2.

Oseas Barbarán, de la Conap, además de mostrar su preocupación por una posible consulta previa virtual. Y recordó que en nuestro país hay 55 pueblos indígenas, 51 de ellos originarios de la Amazonía y 4 de los Andes; todos reconocidos por el Ministerio de Cultura.

Por su lado, Hugo Jilaja, de la UNCA, recordó que no tienen acceso a internet, por lo que no sería posible aplicar una consulta previa virtual. ‘‘¿Cómo vamos a responder si no tenemos esta tecnología en nuestras comunidades'‘‘, se preguntó. Por último, aseguró que estarán vigilantes para que se respeten los derechos colectivos de los pueblos.