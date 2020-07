Por: Claudia María Hernández, comunicadora en materia política y económica

Hace poco alguien me dijo: “No lo sé, pero siento que a pesar de que el Perú no nos da nada, uno quiere dárselo todo”. A lo que respondí: “Sí. Es como un amor imposible, doloroso, incomprendido”.

Esta pandemia merece hacernos reflexionar sobre cuán importante es plantear una reingeniería de la política tributaria (SUNAT) que conlleve a la formalización de por lo menos la mitad del inmenso 70% de la clase trabajadora/emprendedora que hoy visten las siglas de “NN” del fisco. No podemos apoyarnos en ellos para el reflote, no generan riqueza medible para el Perú y paradógicamente son parte de la población que demanda casi la totalidad de asistencia en situaciones de emergencia. Su situación de vulnerabilidad es muy preocupante pero también lo es el chiquitín 30% de contribuyentes que ya no jala más. Es injusto que una cuota mínima de formales tenga sobre los hombros la inmensa responsabilidad de sostener la “caja” fiscal de un país que hace tiempo debió concentrar esfuerzos hacia una política económica expansiva a fin de permitir el engrosamiento de la clase media. Aquí es cuando entra el romanticismo trágico del formal: “Me parto el alma para cumplir con mi país y ¿qué recibo a cambio? ¿Seguridad? En lo absoluto. ¿Un mejor sistema de transporte? Ni hablar. ¿Mejora de los servicios básicos? No. ¿Reciben mis hijos una educación pública medianamente competitiva? Tampoco. ¿Si me enfermo, tengo preferencia en las atenciones de salud pública? ¿En el seguro social? Negativo. ¿Existen incentivos para el crecimiento de mi empresa? Cero. ¿Hay prioridad en la asistencia financiera o subsidios para los que pagamos impuestos? Menos. Así, mil preguntas más. Es evidente que los formales tienen el corazón roto cual amor no correspondido y pues los que no-contribuyen, sienten que el paso a la formalidad es un castigo o acto suicida.

Urgen flexibilizaciones tributarias como factor motivacional para las MyPES y los públicos en crecimiento que por supuesto, merecen mucho más de su país. El capital humano y talento de los peruanos debe ser aprovechado para sumar al desarrollo conjunto y que por el contrario no signifiquen la convalecencia de una economía desnutrida por la pandemia.

Sin embargo, toda crisis brinda oportunidades. En este caso concentrémonos en la información financiera y datos personales que se han generado a partir de la entrega de bonos y otras subvenciones otorgadas durante el confinamiento. Los datos electrónicos, telefónicos y digitales de las personas en todas sus modalidades nos proporcionan un mecanismo de rastreo importantísimo. Tenemos data más curtida y reciente que aquello que nos puede dar como resultado un censo y lo lógico es sacarle provecho.

Si algo debe considerar el Gobierno y Congreso es que no existe mejor momento para reformas trascedentes que la etapa post Covid y así cambiar el peyorativo “populismo” por el de una “gestión popular”.