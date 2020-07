Cuatro niños denunciaron, mediante sus madres, al profesor de fútbol Daniel Aquije Salas por tocamientos indebidos. Meses después de que los alumnos revelaran los delitos contra este sujeto, la Policía Nacional (PNP) lo detuvo en el Callao.

Uno de los menores señaló que Aquije los llevaba al cuarto que alquilaba para abusar de ellos. Ahí vivía con un niño que presentó como su ahijado. Sin embargo, se descubrió que no era su familiar cuando el menor lo denunció por abuso infantil. Especialistas demostraron tal señalamiento mediante exámenes legistas.

“Revisé unas conversaciones que no son normales en un niño de 10 años. Habían unas conversaciones y leo que era una chica a la que (mi niño) le pedía fotos desnuda. Lo encaro y empieza a llorar. Me dijo que el profesor de la academia le metió esas ideas. Dos veces le hizo ver videos para adultos mayores y en dos ocasiones le hizo tocamientos indebidos”, denunció en Día D la madre de uno de los pequeños.

Los abusos comenzaron cuando los niños dejaron de entrenar en la loza donde funcionaba la academia de Aquije. En adelante, las clases se realizaban en la casa del profesor.

“En los últimos meses ya no hacía los entrenamientos en la cancha y él decía que no nos preocupáramos, que él los llevaba y él mismo los traía a las casas. Lo que sí noté extraño una vez fue cuando lo fui a buscar (a mi hijo) y no estaban en la cancha, sino en la casa de él”, contó otra madre, quien, desde ese momento, sospechó del maestro y se lo comentó a su esposo.

Las madres descubrieron que hay más niños abusados por este sujeto, quien conoció a los pequeños porque los vio en la calle y les ofreció a sus familiares “becas” para que practiquen fútbol en su academia.

“Si yo me tengo que sentar en una silla, que me electrocuten y me hagan lo que quieran hacer. Pena de muerte si es posible para mi persona. No tengo ningún problema”, respondió Aquije, quien habría sido investigado por el mismo delito en Argentina.