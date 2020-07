Piura: mujer advierte indiferencia de autoridades pese a sufrir maltratos

Una mujer utilizó las redes sociales para dar a conocer los maltratos de los que padece desde hace varios años por parte de sus sobrinos, quienes intentaron matarla, luego de que ella les reclamara por el pago de luz y agua, cuyos servicios lo adquieren para su taller de motos que tienen en la casa de la víctima.

Con la nariz ensangrentada, la mujer asegura que Carlos Emilio y Nil Alberto Corrales Sánchez la atacaron hoy por la mañana durante varios minutos en presencia de su menor hija con discapacidad. No obstante pudo ser auxiliada por los vecinos de la urbanización Buenos Aires de Piura.

“llevo años denunciando en las comisarías y Fiscalía sin ser escuchada. Hoy nuevamente me agredieron y estoy cansada de tanta violencia. Mi madre de 76 años ha sido padre y madre para ellos pero es así como nos pagan, con violencia. En cualquier momento puedo ser víctima de feminicidio, por favor no me den la espalda”, expresó la mujer entre llanto.

Finalmente, la fémina pidió a las autoridades policiales y del Poder Judicial revisar su caso, puesto que hasta el momento no recibe muestras de apoyo, pese a que las evidencias de violencia son constantes. Además, asegura que se encuentra sin trabajo, lo cual le impide solventar sus gastos para su hija con parálisis.