Los maestros peruanos

“Maestra. Siempre maestra”

Ana B. Quiroz, directora. IE 7059 “José Antonio Encinas Franco” UGEL 1

Hace casi 40 años que soy maestra, hace 25 años que dirijo un colegio y ahora, cuando estoy muy cerca de cumplir 65 años, la pandemia me convirtió en directora virtual. También me encanta, pero extraño los días en que había clases presenciales, las sonrisas de los estudiantes y mis recorridos por las aulas para acompañar el trabajo de los maestros. El trabajo remoto es una novedad y un desafío, pero todo lo que hacemos los maestros en nuestro quehacer es también un desafío que asumimos con dedicación y sin escatimar esfuerzos o sacrificios. En estos días duros e inciertos que todos estamos viviendo, sigo pensando que si me volvieran a preguntar que profesión elegiría, diría: maestra. Siempre maestra.

………….....................................……….

Reconocimiento permanente

Idel Vexler. Docente y exministro de Educación

Ayer no fue una conmemoración habitual. Es una fecha que nos encuentra a los educadores en un proceso de conversión de la docencia presencial a la docencia a distancia. Vienen mostrando-como siempre- su compromiso con sus estudiantes mediante el desarrollo de las clases virtuales y tratando de acompañar y retroalimentar sus procesos de aprendizaje. Es una oportunidad para que el Estado y la sociedad renueven -en un año diferente, complejo y doloroso por la pandemia- su reconocimiento profesional, social y económico al magisterio. El Gobierno debiera hacer efectivo este mes el aumento pendiente. Un abrazo afectuoso a los maestros y maestras en nuestro día. Gloria eterna los maestros fallecidos.