La familia de un paciente con COVID-19 debe cancelar una deuda que cada día aumenta en la clínica Javier Prado, donde lo internaron por falta de camas en los hospitales públicos.

Representantes del centro de salud privado informaron a los allegados de Luis Llamoca Villanueva que no podían trasladarlo a un hospital del Estado, a pesar de que está registrado en el Seguro Integral de Salud (SIS).

Por ello, su esposa juntó los S/40.000 que le pidieron, monto que pensó que iba a saldar toda la deuda. Sin embargo, esta ascendió a más de S/188.000.

“Yo pagué los S/40.000 pensando que eso era todo lo que teníamos que pagar. El lunes me acerqué llevando pañales y otras cositas que necesitaba, y me doy con la sorpresa de que el recibo ya está con S/60.000 soles”, contó en Al Estilo de Juliana.

Recuperó la calma cuando se enteró de que el Gobierno pagaría las deudas de los familiares, pues los locales de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú firmarían un convenio con el Ministerio de Salud.

Sin embargo, la clínica donde Luis permanece internado no suscribió el pacto y, por lo tanto, el Estado no puede cancelar el pago pendiente.

“La clínica nos dijo ‘nosotros no hemos firmado, tal vez en estos días, no sabemos’. No hay convenio. Les dije que no puedo pagar porque es mucho dinero”, señaló.

Voceros de la clínica Javier Prado comunicaron que esta semana firmarían el pacto, pero el SIS aseguró que es probable que esto no suceda.