Arequipa: Minero fallecido no recibió ni un sol de parte de asociación Arpa I de Secocha

Después de cinco días, el cadáver del minero Elmer Huilcara Taipe (29), llegó hasta el distrito 3 de Diciembre en la provincia Chupaca, región Junín. El joven murió intoxicado en la labor minera Asoc. Arapa I en Secocha (Camaná - Arequipa), este 1 de julio junto a otros tres mineros.

Pese a este accidente laboral, los responsables de la labor minera, se desentendieron del caso. Su padre Nicacio Huilcara (52), explicó que la demora fue por la falta de plata. “No tenía dinero suficiente para pagar el traslado. Me presté de todas partes y conseguí pagar el 50%”, dijo dolido.

También explicó que, desde el inicio de la tragedia, la empresa ni le dio el pésame. “Yo llegué a Camaná el 2 de julio, mi hijo estaba en la morgue y me preguntaron si quería que le hagan necropsia. Yo dije que sí. Al parecer, fue esto que molestó a los de Arapa I. Nunca me dijeron si quiera vamos a apoyarte o vamos a arreglar de tal o cual manera. Solo me dijeron, ya las jo..do, ya las has jo..do”, sentenció.

Como se recuerda, el miércoles último el joven minero y otros tres fallecieron intoxicados por el llamado “gas dormido”. Habían ingresado a la labor minera ubicada en Secocha, para supuestamente inspeccionar las áreas luego de la suspensión de actividades.

La tragedia ha dejado en la miseria a la familia de Elmer Huilcara, que pide alguna ayuda a la población o las autoridades. Era el hijo mayor de Nicacio y le ayudaba con dinero para que se trate de su parálisis facial. Si alguien desea ayudarle a pagar los gastos que realizó, pueden comunicarse con el número 951679766.