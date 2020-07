Tilmann Heydgen, cofundador de Recorrido.pe, plataforma de compras online de pasajes terrestres, manifestó que las empresas de transporte interprovincial como Civa, Oltursa, Cruz del Sur, Tepsa, entre otras, ya están preparando sus respectivos protocolos de seguridad para poder reanudar los viajes a las diferentes regiones del país; sin embargo, los costos podrían verse afectados.

“Las empresas formales con las que trabajamos están a la espera de la autorización del Minsa para comenzar a operar con todas las medidas de seguridad”, indicó.

Según el empresario, además de seguir los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud (Minsa) y el de Transportes y Comunicaciones, Civa ha implementado la desinfección de sus buses con luz ultravioleta.

“Civa ha implementado la desinfección con rayos UV o luz ultravioleta. Son equipos portables que pueden desinfectar el bus en menos de cinco minutos y esto elimina al 99.9 % las bacterias y los virus”, señaló.

Asimismo, recalcó que todas las empresas con las que ellos trabajan van a incluir el sistema de aire acondicionado que tiene como función recircular el aire para evitar convertirse en foco de contagio.

Por otro lado, instó a la población a contratar un servicio de calidad y utilizar las empresas formales para sus viajes, pues son las únicas que podrán otorgarles todas las medidas de seguridad para evitar contraer la COVID-19.

Respecto a si la implementación de las medidas de bioseguridad generaría que exista un alza en el precio de los pasajes, Tillman señaló que aún no se ha conversado sobre ello con las empresas implicadas. Sin embargo, advirtió que otros mercados como en Chile y Argentina, los costos sí subieron en un 10 a 15 %.

“Las medidas mencionadas tienen un costo asociado, por ejemplo, el personal que se necesita para los controles, los equipos y los materiales de desinfección. Las empresas finalmente verán si esa inversión que realizan la traspasan a los costos de los pasajes (...). En los mercados que nosotros manejamos como en Chile y Argentina sí los pasajes subieron en un 10 a 15 %, pero esto se refleja en las medidas de protección utilizadas”, recalcó.

No obstante, el cofundador de la plataforma virtual de venta de pasajes dijo que son cuatro disposiciones que los buses interprovinciales y los terminales terrestres en el ámbito nacional deberán implementar obligatoriamente.

“Son cuatro puntos obligatorios en bioseguridad base. Primero, la utilización de separadores verticales en los asientos, esto significa que las empresas de buses van a instalar cortinas en las sillas y en el pasillo con la misión de que ya no pasen fluidos que puedan contagiar a los pasajeros. El segundo punto es la medida de temperatura antes de ingresar al terminal y subir al bus. El tercero se trata de una declaración jurada de salud en la que se indique que no se tuvo contacto con personas infectadas con el coronavirus y tampoco que el pasajero haya estado en cuarentena y, finalmente, las empresas de transporte interprovincial no podrán recoger pasajeros en el camino”, reveló Heydgen.