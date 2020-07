Promueven medidas de prevención en mercados de Piura

En el complejo de mercados de Piura, el equipo de Promoción de la Salud de la Dirección Regional de Salud, mediante el perifoneo y altoparlante, reiteró las disposiciones a cumplir para prevenir el coronavirus: lavado de manos por más de 20 segundos, el distanciamiento de al menos dos metros con las demás personas y el uso correcto y obligatorio de la mascarilla.

“Con la reinicio de las actividades comerciales es vital que cumplamos con mayor rigurosidad los protocolos. En esta actividad, llevada a cabo con el apoyo de la Municipalidad de Piura, hemos notado que la mayoría acata las medidas, no obstante, aún hay quienes no usan bien la mascarilla o no se lavan bien las manos. Asimismo, preocupa que el comercio ambulatorio está empezando a generar aglomeraciones”, señaló la coordinarora de Promoción de la Salud, Milagros Valdiviezo.

La licenciada en Enfermería resaltó que la mayoría de centros de abastos vienen aplicando los protocolos de bioseguridad que comprenden la colocación de lavatorios con agua y jabón en los ingresos y salida, se toma la temperatura a los clientes y se desinfecta el calzado con los pediluvios.

Por su parte, la administradora de la Plataforma Juan Velasco Alvarado, Fátima Lescano destacó el trabajo que realiza Diresa e indicó que han creado un Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) para vigilar que los comerciantes cumplan con las disposiciones para prevenir la COVID-19, así como para brindar atención a las personas que puedan ser sospechosas de tener el virus.