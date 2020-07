Carabayllo: la última conversación del joven policía y su madre antes de ser asesinado por delincuentes

Un asesinato a balazos se registró este lunes en el distrito de Carabayllo, donde unos delincuentes armados atacaron a un joven policía que resistió al robo de sus pertenencias. Fueron dos los ladrones que dispararon contra el cuerpo del suboficial recién egresado de la escuela de la Policía Nacional del Perú.

La víctima, identificada como Rafael Juan Delgado Flores y de apenas 21 años, se encontraba en el paradero Salamanca de la urbanización Santo Domingo cuando fue asaltado con violencia. Tras lo sucedido, la madre del joven policía recordó que, solo unos minutos antes del trágico suceso, había mantenido con él una conversación telefónica.

“Yo hablé con él a las 11 y me dijo: ‘mami, ya estoy viniendo para almorzar’. No pasó ni 10 minutos y me llama su papá diciéndome que a Rafael lo han matado. Pensé que estaban bromeando. Salí disparada al hospital, vi a mi hijo, abrí toda la bolsa porque no lo podía creer”, relató la mujer a Latina.

Asimismo, Miriam Flores reveló que, debido al contexto de la emergencia sanitaria, hasta el momento se han presentado dificultades para retirar el cuerpo de su hijo. Ante las cámaras de televisión, reportó que la entidad encargada del proceso se rehúsa a darles la oportunidad de un velatorio.

“No podemos retirar, porque la institución quiere de frente llevarlo a enterrarlo. Están demorando lo papeles, pedimos que nos puedan dar el cuerpo de mi hijo para velarlo”, exigió la madre de la víctima.

