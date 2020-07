De la tablilla a la tableta

Eduardo Ugarte

Periodista

Desde 1953 se celebra el Día del Maestro peruano, conmemorando la creación de la primera Escuela Normal de Varones por San Martín, el 06 de julio de 1822. A 198 años del inicio de la formación académica de los maestros bajo la naciente república, hoy trabajan con nuevas tecnologías y en no esperadas condiciones, como son las clases virtuales a distancia, sin contacto físico con los alumnos y con solo interacción a través de medios digitales.

Ahora, el televisor, monitor de PC, pantalla de tableta o de smartphone, son una “pizarra” con el maestro y conductor proyectados con la magia de la digitalización, en una etapa del proceso que comenzó hace 150 años con el uso de piedra pizarra negra y lisa de 12 x 17 cm, enmarcada en madera. Sobre esta pizarra (nacida en la Edad Media), también llamada tablilla, se transcribía –con el pizarrín, que era una varilla de pizarra blanca y blanda a modo de lapicero– lo que el maestro dictaba, o escribía con tiza sobre otra pizarra mayor de madera pintada de negro.

Así, de la misma forma en que se pasó del carboncillo al lapicero de lápiz (mineral) y madera, luego a la pluma de metal y tintero, de ahí a la pluma fuente y más tarde al bolígrafo, también se ha transitado del manuscrito a la máquina de escribir y llegado –por ahora– a la PC, las tabletas y las impresoras digitales, en una evolución y uso de la tecnología y sus instrumentos, que no debería llamar la atención el medio en que hoy se imparten las clases.

Sin embargo, no es la tecnología lo que lleva a ver y sentir diferente el Día del Maestro este año, es la forma brutal en que la naturaleza no prevista por el hombre ha hecho que lleguemos bruscamente a ella para cumplir con la enseñanza y educación, convirtiendo las casas –de maestros y alumnos– en aulas; descubriendo que la tecnología no es para todos si no se tiene la herramienta que la transporta; que no todo el país está interconectado; que no hay construcción de ciudadanía; y que, por primera vez de manera global, padres y maestros están simultáneamente en la misma tarea. ¡Feliz día maestros!