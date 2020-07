Hijo de profesores desarrolla proteína para proteger cultivos contra las heladas

“¿Acabaste tu tarea?, pero ¿puedes hacer algo más?”, es una de las frases que recuerda Rubén Darío Velásquez Arbieto (21) que le decía su papá cuando aún estaba en el colegio. El joven ahora es un universitario que forma parte del equipo CrioProt, un sistema para la producción de una proteína anticongelante, que permite disminuir los efectos de las heladas en los cultivos de los Andes peruanos.

En el Día del Maestro, el estudiante recuerda el empuje que desde pequeño le dieron sus progenitores, ambos docentes, para que pueda ser uno de los mejores en su clase, en el colegio nacional Nuestra Señora de Guadalupe.

Cuenta que su papá, el profesor Eulogio Velásquez Ponce, le inculcó el amor por las matemáticas. “Desde que tengo memoria mi papá siempre me enseñaba. Me motivaba a profundizar, a no conformarme. Me dejó su colección de tomos Baldor”, dice.

Fue su padre quien lo acompañó en el proceso para postular y obtener la Beca Hijos de Docentes, gracias a la cual ahora cursa el octavo ciclo de la carrera de Química en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Lamentablemente el docente Eulogio Velásquez falleció, pero Ruben Darío quedó al cuidado de su madre Flora Arbieto Abarca, quien era profesora de Literatura.

“Mi madre me puso de nombre Rubén Darío, como el famoso poeta nicaragüense”, acota el joven, quien comenta un poco más de la investigación de la que es parte.

“Junto a mis compañeros hemos desarrollado este producto biológico que algunas plantas producen, no es químico, no hace daño”, explica.

El trabajo de investigación de CrioProt consistió en encontrar un gen de una planta resistente a las bajas temperaturas, en este caso de la hierba lolium perenne, una especie de césped del que extraen la proteína anticongelante.

Luego, identificaron a la bacteria pseudoalteromona nigrifaciens, que es de origen marino y de sencilla cultivación, idónea para que puedan expresar dicha proteína.

El proyecto se inició hace un año con la participación de once investigadores de ciencias de la UPCH y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes cuentan con la asesoría principal del doctor Daniel Guerra, director del Laboratorio de Moléculas Individuales de LID – UPCH.

“Lo interesante es que estamos proponiendo elaborar un biorreactor, que básicamente permitirá que el propio agricultor inicie la producción de la proteína anticongelante”, manifiesta Isabel Ruiz, de la carrera de Biología en la UPCH.

Hasta el 31 de julio hay plazo para votar por CrioPot y así puedan conseguir el patrocinio que les permita participar en concurso del MIT. (Foto: Pronabec)

CrioProt busca apoyo

El objetivo de los investigadores es poder participar en el prestigioso concurso internacional de ingeniería genética iGEM (International Genetically Engineered Machine), que convoca cada año el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

No obstante, no tienen los fondos necesarios para hacerlo, por ello, están participando en un concurso para obtener el financiamiento.

“Para asegurar nuestra participación en el iGEM, necesitamos conseguir fondos y así exponer el proyecto ante la comunidad científica del mundo. Por ello, estamos participando en un concurso de patrocinio ofrecido por las empresas Molecular Cloud y GenScript”, señala Rubén Darío.

Para apoyar a estos científicos, ingrese AQUÍ, cree una cuenta y vote por CrioProt. Hay plazo hasta el próximo 31 de julio.