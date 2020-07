Los Olivos: estudiantes de la selva llevan encerrados 40 días en hotel porque su alcalde no paga estadía

Catorce personas del distrito de Megantoni, Cusco, permanecen varadas en Lima desde el 16 de marzo, cuando el presidente Vizcarra dispuso el cierre de las fronteras por el coronavirus.

Daniel Río Sebastián, su alcalde, les pidió que se hospeden durante 14 días en un hotel de Los Olivos mientras coordinaba los vuelos en los que retornarían a sus viviendas. Se comprometió a pagar todos los gastos, pero ya llevan 40 días dentro del local y aún no gestiona los traslados.

“No podemos salir, nos para engañando que mañana, que pasado mañana. Él debe pagar cuarto, comida y transporte. Hasta ahora no se pronuncia. Llaman y no contestan. Debe más de 40.000 soles al hotel. El dueño está molesto. Si no pagan nos van a sacar”, contó Mercedes Urquía, la única persona que tiene permiso para salir hasta la puerta del establecimiento.

Un gerente municipal de Megantoni contó que estas personas se tuvieron que quedar en Lima 14 días más de lo prometido porque personal del Ministerio de Salud detectó que una padecía el coronavirus. “Por indicaciones del médico se tuvieron que quedar 14 días más todos. Hablamos de 28 días”, aclaró en América Noticias.

Los ciudadanos continúan encerrados porque el alcalde aún no cancela la deuda que tiene con los administradores del hotel. Su representante explicó que no podían pagar porque los regidores faltaban a la reunión donde se tenía que aprobar tal presupuesto. Debido a que es urgente que estas personas vuelvan a sus casas, omitirán la sesión y realizarán la transacción este lunes 6 de julio.

PUEDES VER Médico de San Marcos concluye que uso de ivermectina tiene una menor tasa de letalidad

Urquía aseguró que desde hace semanas les prometen que los sacarán. Por ello, no creen que esta vez el funcionario cumpla.

“Todos estamos estresados, encerrados, botados como si fuéramos animales. Ni siquiera nos preguntan cómo estamos”, comentó.