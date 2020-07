La Libertad: hospital COVID de Chepén se queda sin oxígeno

Coronavirus en Perú. El abastecimiento que tenían de oxígeno en el hospital referencial para pacientes COVID, llegó a su fin y eso ha generado preocupación en la población de la provincia de Chepén en La Libertad.

Hace un par de meses un grupo de ciudadanos liderados por Miguel Lupedi, lograron hacer una colecta en donde recaudaron 524 mil soles, que sirvió para que el hospital no sufra de oxígeno logrando 360 recargas, que entregaban de 40 en 40 balones a dicho nosocomio.

“Desde el último jueves y viernes el hospital no cuenta con dicho oxígeno, lo que ha causado zozobra en la población que no los están recibiendo y les están pidiendo que traigan sus propios oxígenos, para ser atendidos. Nosotros estábamos diciéndole que hagan sus licitaciones o compras porque lo recaudado pro el pueblo se iba a terminar, al final las autoridades del hospital no hicieron caso”, señala Miguel Luperdi.

Este oxigeno que habían comprado provenía desde Cajamarca, en donde dejaron una garantía para que los balones fueran prestados por la empresa que suministraba dicho producto.

“Nosotros firmamos una letra de garantía por 60 balones, con un valor de 80 mil soles, por la amistad que teníamos nos prestaron y solo recargábamos. Pero al terminarse las recargas con plata del pueblo, estos balones fueron devueltos, porque el hospital no ha adquirido el producto pese a que su director declaró que tenían 477 mil para oxígeno”, destacó.

La República intentó comunicarse con Jorge Torres director del hospital de Chepén, pero no contestó las llamadas realizadas, ni los mensajes enviados.