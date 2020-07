Un grupo de 293 expertos aseguró que el coronavirus se transmite por el aire en espacios cerrados y pidió a la Organización Mundial de Salud (OMS) reconocer este tipo de contagios. El epidemiológo Elmer Huerta descartó que este tipo de infección se produzca en espacios abiertos.

“Lo que está pidiendo este grupo de expertos es que la OMS apruebe algo que ya se está recomendando, que en espacios cerrados el virus puede estar. De que el virus se puede transmitir en el aire en espacios cerrados, no es en espacios abiertos. En el parque, en la calle, ahí no está el virus, esto no es para espacios abiertos, toda esta discusión es para espacios cerrados. En el hospital, en la habitación de un enfermo, en un restaurante pequeño, allí puede haber virus”, indicó el médico en su programa Sanamente de América Televisión.

En ese sentido, el especialista recomendó el uso de mascarillas, implemento que puede proteger a las personas del contagio en este tipo de ambientes, así como la ventilación de las áreas comunes.

“El uso de la mascarilla lo va a proteger cuando entra a un lugar que está muy cerrado. Asimismo, [hay que] abrir las ventanas, ventilación”, agregó.

Cabe resaltar que el grupo de expertos envió una carta donde pide a la comunidad médica y a los organismos internacionales reconocer los riesgos de contagio de la COVID-19 más allá de los dos metros establecidos como distancia de seguridad.

“Hacemos un llamado a la comunidad médica y a las organizaciones internacionales y nacionales a reconocer el potencial de extensión del aérea de la COVID-19”, apuntan los especialistas.