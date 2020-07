A pocos días de levantarse la cuarentena en varias regiones del Perú, los delincuentes han incrementado sus actividades ilícitas. En el Callao, un sujeto robó una camioneta mientras su dueño realizaba compras en una tienda.

El hecho ocurrió a plena luz del día, aproximadamente a las 2.19 de la tarde, del último sábado 4 de julio en la cuadra 6 de la calle Conde de Lemos, en los exteriores del condominio Villa Bonita 3.

Tal como se ve en las cámaras de seguridad, un individuo de cabello corto, vestido de casaca azul con líneas amarillas, se acerca a un vehículo negro, forcejea y abre la puerta como si fuera el piloto. En cuestión de segundos huye con rumbo desconocido

“Yo salí a comprar unas provisiones, habré demorado una media hora. Regresé a almorzar y la dejo (la camioneta) afuera porque iba a ir a la casa de mi padre. Luego de una hora, bajo y me doy cuenta que ya no estaba. (...) Demoró unos minutos. Solamente se paró aquí, vio de qué manera podía vulnerar la puerta y se metió. En realidad no sé cómo abrió el carro y se lo llevó”, narró César Paico a Panamericana.

Él no se explica cómo este sujeto pudo llevarse una camioneta sin que nadie se diera cuenta. El dueño de la unidad móvil pide que la Policía acelere las investigaciones y den con el sujeto que robó su herramienta de trabajo.

Las averiguaciones están a cargo de la Diprove PNP, quien ya tiene en su poder las imágenes de la cámara de seguridad.