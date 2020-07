Arequipa: Hermanitos piden al presidente Vizcarra los ayude a volver a Lima

Los hermanitos Joshua y Jeicob Cayllahua, de 9 y 8 años de edad, se quedaron varados en Arequipa desde que se inició la cuarentena, por la propagación del coronavirus. Ambos llegaron con su abuelita Maruja Cuno, para pasar las vacaciones, pero ya no pudieron regresar.

Los niños están desesperados porque son más de 100 días que no ven a sus padres, ni a su hermanito menor. Ellos permanecen en la casa de sus bisabuelos, ubicada en la calle Angamos 313, del sector de Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, y lo único que quieren es regresar a Lima.

Tras inscribirse en varias listas para viajes humanitarios y no haber alcanzado un cupo, decidieron escribir una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, pidiendo ayuda para que que puedan volver a su hogar en Villa El Salvador.

Los menores no están estudiando, porque no tienen acceso a Internet y no fueron matriculados en algún centro educativo. Enterados de este caso, el jefe policial de Arequipa, general Victor Zanabria, decidió apoyarlos.

Por lo pronto, bajo el mando del coronel Fredy Zegarra, los dos niños y la abuelita, fueron llevados a la sanidad de Policía Nacional, para que les tomen pruebas rápidas de descarte de COVID – 19.