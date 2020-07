Tacna: Padres de Wilber Carcausto piden ayuda para retornar a Puno, pues tienen hijos menores

Julia Uchiri y Teófilo Carcausto, padres del exsoldado Wilber Carcausto, pidieron ayuda para retornar a Puno, pues ya no cuentan con medios económicos para seguir en Tacna. Además, tienen hijos menores que deben cuidar.

Por ello, solicitan autorización para poder viajar hasta Azángaro en la región Puno. El 19 de mayo pasado, los progenitores del exmiembro del Ejército llegaron a Tacna para buscar a su hijo que estaba desaparecido desde el 10 de mayo.

Pasaron casi un mes buscándolo, hasta que el 6 de junio, Wilber apareció en una calle de Tacna. La Policía Nacional encontró al muchacho de 22 años de edad en el cruce de las avenidas Leguía y Banchero Rossi.

En declaraciones a Exitosa, la madre de Wilber señaló que ahora su hijo se encuentra en tratamiento. “No puede hablar, su cabeza le duele. Queremos regresar a Azángaro, Puno, mis hijas menores están llorando y nos piden que volvamos con Wilber. Derrepente, allá podemos seguir con el tratamiento”, afirmó.

Según la progenitora, desde que se reencontraron con su hijo, él no les ha hablado de lo que pasó en más de 20 días que estuvo desaparecido.

“Mi hijo no come como antes. No tengo más dinero para estar aquí, por favor, queremos regresar a nuestra ciudad”, manifestó.

De acuerdo al video, Wilber Carcausto está echado una cama, no desea hablar ni conversar y solo mueve la cabeza con algunos gestos.