Fresialinda le confiesa a Susan Ochoa los orígenes de su tema “No me caso” [VIDEO]

El tema “No me caso” lanzó al estrellato del ambiente artístico a la cantante tacneña Fresialinda. La canción es la más pedida en cada concierto que ofrece la cantante vernacular, por su curiosa letra.

La canción trata sobre la negativa de casarse con su pareja por la intromisión de su suegra. “No me caso, no me caso así se meta tu mamá. No me caso, no me caso, si sigue esto yo me voy”, dice el coro.

En una conversación vía Facebook Live que tuvo Fresialinda con la también cantante Susan Ochoa, le confiesa entre bromas el origen de su canción.

La artista cuenta que, por esos años, cuando creó la canción, su pareja de ese entonces le había propuesto matrimonio. “Yo salía con el hijo mayor de tres hermanos y su mamá quería que nos casemos. Ella decía que sus hermanos debían seguir los mismos pasos, casándose”, cuenta entre risas.

“Yo me sentía comprometida, le decía señito por ahora no, no es el momento”, agrega. En la conversación, Fresialinda confiesa que le gustaría una pareja mil oficios, que le ayude en las chacras que tiene su familia, que repare el carro, entre otras cosas.

“Nunca me acompañó a la chacra, tiró la toalla”, dijo en referencia a su pareja de ese entonces.

La confesión la hizo cuando Susán Ochoa le puso su tema como fondo y ella le pidió que no lo ponga. “Amiga no me pongas esa canción. Por culpa de esa canción me he quedado sola, nadie me quiere”.

En casa

Fresialinda le cuenta a Susan Ochoa que pasa la cuarentena en su natal Sitajara en Tacna, labrando las chacras de su familia y cuidando a su mamá.

Bromeó y dijo que, por culpa de la cuarentena, continúa soltera. “Quizá después de la cuarentena salga a bailar, a buscar a alguien”.