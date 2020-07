El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, expresó que ya no se extenderá el cierre del mercado autogestionario “La Hermelinda” y que este martes empezará a atender, pero advirtió que solo se permitirá abrir sus puestos a aquellos comerciantes que hayan pasado la prueba de descarte del coronavirus y hayan dado negativo mostrando su correspondiente certificado.

“Este lunes vamos a hacer la desinfección de este centro de abastos y el martes, cada dueño o conductor de puesto tendrá que mostrar el documento en donde se acredite que ha pasado la prueba COVID y ha salido negativa, en caso contrario se le negará la entrada al mercado para prevenir la salud no solamente de los comerciantes, sino también de los compradores que en su mayoría son amas de casa”, expresó Marcelo.

PUEDES VER Bomberos cuentan con menos de la mitad de personal y equipos tras la cuarentena

Respecto a la plataforma en la avenida Pucará, frente al mercado, manifestó que las obras se deben terminar mañana. Según explicó, los funcionarios municipales le hicieron un informe explicando que hay una zona, al norte, hacia el canal La Mochica, que es la que ya está casi terminada. Allí se va a trabajar el tema de limpieza y desinfección, de manera que puedan empezar a laborar los comerciantes.

El burgomaestre se mostró preocupado ya que este mercado, pese a ser privado, han acumulado recursos y han hecho grandes construcciones, sin embargo, no han podido terminar el tema del enrejado. “En un mercado donde no hay seguridad y no se puede controlar el aforo, puede haber problemas”, estableció Daniel Marcelo.