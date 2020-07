Hombre que no previene contagio de COVID-19: “Yo creo en el Señor, la mascarilla no nos protege” [VIDEO]

El uso de la mascarilla puede salvar vidas. Y es que el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda su uso para evitar la expansión de la COVID-19 y así la población reduzca el riesgo de contagio del coronavirus. Sin embargo, con el fin de la cuarentena, las aglomeraciones no se hicieron esperar y, muchas veces, guardar la distancia social resulta imposible en el transporte público, o las angostas veredas de nuestra capital.

Pese a que hasta este domingo 5 de junio, el Minsa registra un total de 302.718 casos confirmados de COVID-19, hay personas que aún son reacias a la utilización de un implemento de bioseguridad mínimo: las mascarillas.

Un informe de Punto Final, de Latina, puso en evidencia que algunos ciudadanos se rehúsan a seguir estos protocolos que solo buscan cuidar su salud.

Por ejemplo, un hombre caminaba por la ciudad con la mascarilla bajo el mentón y al ser increpado por esta acción, alegó que los barbijos no protegen de la pandemia.

“Esto no nos protege, sino hay que creer firmemente en Dios, el señor es quien nos protege. Esto ni mascarilla, nada, por la norma nada más la uso”, señaló al reportero.

Acto seguido, el periodista le pregunta si él es una de las personas que no cree en el virus. “Yo creo en el señor, esto no nos protege en absoluto. Es una norma terrenal, hay que cumplirla, no podemos dejarla de lado”, señala, antes de abordar una combi.

Lo cierto es que los especialistas señalan que el uso de mascarillas entre dos interlocutores que guardan una distancia de un metro aproximadamente, reduce la posibilidad de contagio de COVID-19 al 3 %.

En un momento en los que las calles están atestadas de gente, el uso de la mascarilla puede marcar la diferencia entre la salud o la muerte.