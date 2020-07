“Si están bien, por qué están muriendo niños”: madre llora por no poder ver a su hija hospitalizada

El nuevo coronavirus en Perú continúa afectando a cientos de personas, entre ellos niños y adultos mayores. En ese sentido, un grupo de padres de familia vive un verdadero drama al intentar conseguir información sobre el bienestar de sus hijos internados en el Instituto de Salud del Niño de Breña.

Según informó América Noticias, debido a los protocolos sanitarios establecidos por la COVID-19, ellos han tenido que separarse de sus hijos, por lo que desconocen el estado de salud de los menores.

“Desde el miércoles no he visto a mi hija, no me dicen nada, solo me dicen ‘está bien’. Mi desesperación es que si está bien por qué está muriendo niños. No la he visto hasta ahora”, dijo entre lágrimas una angustiada madre de familia.

Los padres indican que solo reciben informes diarios, pero no los pueden ver a pesar de encontrarse graves. La situación los mantiene preocupados debido a la pandemia y de posibles contagios.

“Traje a mi hijo por diarrea. Lo he traído el 21 de mayo (...) a mi hijo lo han pasado a UCI y está grave. Los doctores me dicen que no pueden hacer nada por mi hijo”, contó otra pariente de una menor internada.

Ante ello, hacen un llamado a las autoridades de Salud y piden que se les informe detalladamente sobre el estado de sus pequeños.

Cabe resaltar que hasta el momento hay 299.080 infectados con COVID-19 en Perú, mientras que los dados de alta superan la cifra de 180.000 personas . Asimismo, los fallecidos alcanzaron 10.412 muertes, de los cuales 34 fueron niños.

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.