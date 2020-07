Medicamentos para COVID-19 en clínicas: precios exorbitantes en plena pandemia

Una ampolla de Cutenox costó 326 soles en la clínica San Pablo, pero en farmacias se puede encontrar desde 18 soles y en el sector público a solo 7 soles. El compuesto enoxaparina viene a ser el genérico, pero los pacientes no tuvieron la posibilidad de acceder a este. En plena pandemia, las familias se endeudan para pagar precios de lujo y así salvar las vidas de pacientes con COVID-19.

“Vivimos una situación terrible para el consumidor, en la cual los precios que se le cobran al consumidor son de acuerdo a una escala que se han inventado las clínicas. Mientras que las aseguradoras que forman parte de los grupos económicos a los que pertenecen las clínicas están actuando de manera concertada para que el seguro no les acabe sirviendo de nada a los consumidores”, advierte Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC).

Cuarto Poder evidencia, a través de un reportaje, la diferencia abismal de los precios, de medicamentos esenciales para el tratamiento de la COVID-19, entre clínicas y farmacias.

El paracetamol, actualmente es un fármaco imprescindible para los pacientes afectados por coronavirus. Sin embargo, en la clínica San Felipe, el inyectable de este medicamento costó S/ 264, mientras que en farmacias llega hasta S/ 60.

Por ejemplo, la norepinefrina es un fármaco que estimula la actividad cardiaca y en la clínica San Pablo cobraron 66 soles por cada ampolla de 4ml de 4mg, mientras que en las farmacias su precio va hasta los 7 soles y según la Digemid el costo del genérico es de S/ 1.43.

Otro caso es el del jarabe lipebin, utilizado para estimular la acción del intestino. En la clínica San Felipe, el costo unitario de este producto se eleva hasta los 101 soles, pero en una farmacia apenas cuesta 31 soles, mientras que en el sector público solo cobran 6.42 soles.

El fentanilo es un narcótico con propiedades anestésicas. Por cada dosis de 10 ml de este fármaco, la clínica San Felipe cobra nada menos que 552 soles. Sin embargo, en una farmacia puedes encontrarlo a 18 soles y apenas a 1.60 en el sector público.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que éste tiene derecho a la protección de sus intereses económicos y obliga a los establecimientos que venden productos farmacéuticos a poner a disposición del consumidor el listado de precios, pero estos no saben de ello hasta el momento de la facturación. No tienen posibilidad de elegir o al menos no se los plantean.